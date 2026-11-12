Schwacher Handel: SDAX letztendlich mit Abgaben

SDAX im Fokus

12.11.26 17:57 Uhr

Der SDAX zeigte sich am vierten Tag der Woche schwächer.

Zum Handelsschluss gab der SDAX im XETRA-Handel um 0,77 Prozent auf 17.997,11 Punkte nach. Damit kommen die im SDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 90,339 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,128 Prozent fester bei 18.160,67 Punkten in den Handel, nach 18.137,45 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SDAX betrug 17.928,95 Punkte, das Tageshoch hingegen 18.190,67 Zähler.

SDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche legte der SDAX bereits um 0,830 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 12.10.2026, bewegte sich der SDAX bei 18.049,19 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.08.2026, lag der SDAX noch bei 18.502,64 Punkten. Der SDAX wies vor einem Jahr, am 12.11.2025, einen Wert von 16.172,08 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 3,70 Prozent. Bei 19.325,96 Punkten erreichte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 15.733,78 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich derzeit PATRIZIA SE (+ 23,17 Prozent auf 7,76 EUR), grenke (+ 8,75 Prozent auf 11,44 EUR), ProCredit (+ 5,20 Prozent auf 9,30 EUR), SCHOTT Pharma (+ 4,21 Prozent auf 22,30 EUR) und Eckert Ziegler (+ 4,09 Prozent auf 14,50 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind hingegen secunet Security Networks (-17,09 Prozent auf 193,60 EUR), Ottobock (-16,60 Prozent auf 39,20 EUR), Wacker Neuson SE (-10,04 Prozent auf 20,60 EUR), Dermapharm (-9,46 Prozent auf 34,95 EUR) und OHB SE (-8,94 Prozent auf 192,60 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SDAX auf

Im SDAX ist die EVOTEC SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1.102.298 Aktien gehandelt. Die 1&1-Aktie weist im SDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 5,171 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Titel im Blick

Unter den SDAX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 2,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8,55 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion Finanzen.net