Schwacher Handel: SDAX liegt am Freitagnachmittag im Minus

SDAX im Blick

23.10.26 15:57 Uhr

Mit dem SDAX geht es derzeit abwärts.

Am Freitag notiert der SDAX um 15:40 Uhr via XETRA 0,81 Prozent tiefer bei 18.051,70 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 91,387 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,273 Prozent auf 18.248,32 Punkte an der Kurstafel, nach 18.198,60 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SDAX betrug 18.250,30 Punkte, das Tagestief hingegen 18.051,70 Zähler.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gab der SDAX bereits um 0,718 Prozent nach. Vor einem Monat, am 23.09.2026, wurde der SDAX mit 18.345,72 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 23.07.2026, betrug der SDAX-Kurs 18.098,62 Punkte. Der SDAX wies vor einem Jahr, am 23.10.2025, einen Wert von 17.278,22 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 4,01 Prozent nach oben. Bei 19.325,96 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 15.733,78 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SDAX

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 2,36 Prozent auf 28,64 EUR), HelloFresh (+ 1,97 Prozent auf 3,16 EUR), Mutares (+ 1,62 Prozent auf 28,15 EUR), MBB SE (+ 1,35 Prozent auf 202,50 EUR) und Drägerwerk (+ 0,91 Prozent auf 99,30 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen derweil ATOSS Software (-9,18 Prozent auf 87,10 EUR), SAF-HOLLAND SE (-6,18 Prozent auf 20,50 EUR), Vossloh (-5,52 Prozent auf 49,08 EUR), ASTA Energy Solutions (-4,66 Prozent auf 47,10 EUR) und SMA Solar (-3,63 Prozent auf 48,28 EUR) unter Druck.

Diese SDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im SDAX sticht die HelloFresh-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 1.382.252 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von 1&1 mit 5,065 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 2,40 erwartet. Die HAMBORNER REIT-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,48 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net