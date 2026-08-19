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Kursentwicklung im Fokus

Schwacher Handel: SDAX nachmittags in der Verlustzone

Schwacher Handel: SDAX nachmittags in der Verlustzone

Am vierten Tag der Woche legen Anleger in Frankfurt eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Energiekontor AG
25.60 EUR -0.05 EUR -0.19 %
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HAMBORNER REIT
4.32 EUR 0.00 EUR 0.12 %
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HelloFresh
2.90 EUR -0.10 EUR -3.2 %
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Jungheinrich AG
24.50 EUR -0.08 EUR -0.33 %
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KWS SAAT SE & Co. KGaA
72.40 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Mutares
26.65 EUR 0.05 EUR 0.19 %
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NORMA Group SE
19.94 EUR -0.36 EUR -1.77 %
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OHB SE
240.50 EUR 10.50 EUR 4.57 %
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PVA TePla AG
29.02 EUR -0.78 EUR -2.62 %
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Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
64.30 EUR 3.00 EUR 4.89 %
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Stabilus SE
16.52 EUR -0.40 EUR -2.36 %
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Ströer SE & Co. KGaA
39.20 EUR -0.52 EUR -1.31 %
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Südzucker AG (Suedzucker AG)
12.26 EUR 0.26 EUR 2.17 %
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tonies
12.18 EUR -0.26 EUR -2.09 %
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VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
32.26 EUR -0.24 EUR -0.74 %
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Indizes
SDAX
18,512.94 EUR -21.10 EUR -0.11 %
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Am Donnerstag geht es im SDAX um 15:40 Uhr via XETRA um 0,09 Prozent auf 18.517,96 Punkte nach unten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 93,947 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,163 Prozent fester bei 18.564,31 Punkten in den Handel, nach 18.534,04 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 18.450,82 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18.576,26 Zählern.

So bewegt sich der SDAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn fiel der SDAX bereits um 0,780 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 20.07.2026, erreichte der SDAX einen Stand von 18.283,65 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.05.2026, verzeichnete der SDAX einen Wert von 18.517,30 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.08.2025, betrug der SDAX-Kurs 17.015,45 Punkte.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6,70 Prozent nach oben. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19.325,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15.733,78 Zählern erreicht.

SDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen derzeit Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 3,55 Prozent auf 64,25 EUR), Energiekontor (+ 3,28 Prozent auf 26,80 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 2,24 Prozent auf 32,92 EUR), PVA TePla (+ 2,14 Prozent auf 29,62 EUR) und Südzucker (+ 1,99 Prozent auf 12,28 EUR). Die Verlierer im SDAX sind derweil tonies (-3,90 Prozent auf 11,82 EUR), Stabilus SE (-3,53 Prozent auf 16,38 EUR), Ströer SE (-3,28 Prozent auf 38,94 EUR), NORMA Group SE (-2,49 Prozent auf 19,94 EUR) und Jungheinrich (-2,44 Prozent auf 24,02 EUR).

Die teuersten Unternehmen im SDAX

Im SDAX sticht die HelloFresh-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 540.696 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SDAX macht die OHB SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 5,247 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,34 zu Buche schlagen. Mit 7,74 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
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DatumRatingAnalyst
31.07.26 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Neutral UBS AG
31.07.26 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Deutsche Bank AG
31.07.26 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Warburg Research
30.07.26 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.07.26 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Baader Bank

Information

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