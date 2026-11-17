SDAX-Entwicklung

Der SDAX zeigte sich am Abend im Minus.

Der SDAX tendierte im XETRA-Handel letztendlich um 1,42 Prozent schwächer bei 17.505,81 Punkten. Damit kommen die im SDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 88,486 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,404 Prozent auf 17.686,73 Punkte an der Kurstafel, nach 17.758,49 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 17.688,46 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 17.481,43 Zählern.

SDAX-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, einen Stand von 18.198,27 Punkten auf. Der SDAX stand noch vor drei Monaten, am 17.08.2026, bei 18.486,32 Punkten. Der SDAX wies vor einem Jahr, am 17.11.2025, einen Stand von 16.069,28 Punkten auf.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0,865 Prozent. Das SDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 19.325,96 Punkten. Bei 15.733,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Tops und Flops im SDAX

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell PVA TePla (+ 3,57 Prozent auf 26,72 EUR), INDUS (+ 3,50 Prozent auf 35,45 EUR), Vincorion (+ 3,29 Prozent auf 16,17 EUR), ASTA Energy Solutions (+ 2,10 Prozent auf 48,60 EUR) und ProCredit (+ 1,98 Prozent auf 10,28 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind hingegen Energiekontor (-8,59 Prozent auf 20,75 EUR), GFT SE (-8,47 Prozent auf 24,30 EUR), PNE (-7,24 Prozent auf 4,74 EUR), tonies (-6,83 Prozent auf 12,00 EUR) und EVOTEC SE (-6,34 Prozent auf 2,75 EUR).

Welche SDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SDAX weist die EVOTEC SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1.804.138 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie sticht im SDAX mit einer Marktkapitalisierung von 5,213 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 1,52 zu Buche schlagen. Die HAMBORNER REIT-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,92 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net