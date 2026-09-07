Schwacher Handel: SLI am Mittag schwächer

Index-Bewegung

08.09.26 12:25 Uhr

Der SLI notiert am Mittag im negativen Bereich.

Der SLI notiert im SIX-Handel um 12:08 Uhr um 0,62 Prozent schwächer bei 2.268,76 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,594 Prozent tiefer bei 2.269,26 Punkten in den Handel, nach 2.282,83 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 2.263,11 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2.292,53 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SLI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, wurde der SLI mit 2.336,65 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 08.06.2026, lag der SLI-Kurs bei 2.131,74 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.09.2025, wurde der SLI mit 2.023,72 Punkten berechnet.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 5,48 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der SLI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 2.352,31 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1.915,56 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im SLI

Die Top-Aktien im SLI sind derzeit Nestlé (+ 2,65 Prozent auf 80,85 CHF), Galderma (+ 2,56 Prozent auf 162,40 CHF), Swisscom (+ 2,05 Prozent auf 647,00 CHF), SGS SA (+ 1,69 Prozent auf 92,72 CHF) und Straumann (+ 1,66 Prozent auf 94,56 CHF). Die Verlierer im SLI sind hingegen Novartis (-9,37 Prozent auf 113,70 CHF), Swiss Re (-1,23 Prozent auf 136,00 CHF), Helvetia Baloise (-1,22 Prozent auf 209,80 CHF), Swiss Life (-1,18 Prozent auf 921,80 CHF) und Zurich Insurance (-1,07 Prozent auf 590,60 CHF).

SLI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die Novartis-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 3.776.127 Aktien gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 301,780 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SLI-Titel im Blick

Die Swiss Re-Aktie präsentiert mit 10,76 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Mit 6,83 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Partners Group-Aktie an.

Redaktion finanzen.net