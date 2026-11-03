Schwacher Handel: SLI gibt zum Ende des Dienstagshandels nach

SLI-Performance

03.11.26 17:57 Uhr

Der SLI verlor letztendlich an Wert.

Am Dienstag tendierte der SLI via SIX zum Handelsschluss 0,27 Prozent schwächer bei 2.374,37 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,532 Prozent schwächer bei 2.368,07 Punkten in den Dienstagshandel, nach 2.380,73 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 2.364,36 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 2.388,64 Punkten.

SLI-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, wies der SLI einen Stand von 2.210,64 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 03.08.2026, stand der SLI noch bei 2.297,51 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.11.2025, verzeichnete der SLI einen Wert von 2.008,52 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 10,39 Prozent. Der SLI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2.388,64 Punkten. Bei 1.915,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

SLI-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,63 Prozent auf 72,50 CHF), Helvetia Baloise (+ 1,28 Prozent auf 222,40 CHF), Lonza (+ 0,62 Prozent auf 652,20 CHF), VAT (+ 0,60 Prozent auf 568,00 CHF) und Swiss Life (+ 0,56 Prozent auf 965,00 CHF). Die Verlierer im SLI sind hingegen Logitech (-2,75 Prozent auf 76,36 CHF), Geberit (-2,21 Prozent auf 576,00 CHF), Roche (-1,56 Prozent auf 391,00 CHF), Galderma (-1,31 Prozent auf 189,00 CHF) und Sonova (-1,26 Prozent auf 281,60 CHF).

SLI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 4.040.006 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 351,228 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SLI-Werte im Fokus

Die Swiss Re-Aktie hat mit 11,00 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Partners Group-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,04 Prozent gelockt.

Redaktion Finanzen.net