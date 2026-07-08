Schwacher Handel: SLI präsentiert sich am Donnerstagmittag leichter
SLI-Handel am Mittag.
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Der SLI tendiert im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,01 Prozent tiefer bei 2.267,88 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der SLI 0,419 Prozent stärker bei 2.277,66 Punkten, nach 2.268,15 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2.277,87 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2.263,83 Zählern.
SLI-Performance seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche ging es für den SLI bereits um 2,06 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 09.06.2026, wurde der SLI mit 2.137,72 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 09.04.2026, notierte der SLI bei 2.101,32 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.07.2025, erreichte der SLI einen Stand von 1.976,84 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5,43 Prozent nach oben. Der SLI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2.321,54 Punkten. Bei 1.915,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Das sind die Tops und Flops im SLI
Die stärksten Aktien im SLI sind derzeit VAT (+ 2,92 Prozent auf 669,40 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,62 Prozent auf 84,52 CHF), Logitech (+ 2,23 Prozent auf 79,78 CHF), UBS (+ 1,31 Prozent auf 41,64 CHF) und Richemont (+ 1,02 Prozent auf 182,70 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind derweil Lindt (-1,46 Prozent auf 9.445,00 CHF), Partners Group (-1,39 Prozent auf 654,20 CHF), Nestlé (-1,28 Prozent auf 83,03 CHF), Novartis (-0,92 Prozent auf 124,74 CHF) und Sonova (-0,85 Prozent auf 199,30 CHF).
Welche SLI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 758.068 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 292,900 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert auf.
SLI-Fundamentalkennzahlen im Fokus
Die Swiss Re-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Die Partners Group-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,99 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.net
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