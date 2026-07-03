Schwacher Handel: SLI präsentiert sich leichter

SLI im Fokus

12:25

Der SLI verliert aktuell an Boden.

Der SLI tendiert im SIX-Handel um 12:08 Uhr um 1,72 Prozent leichter bei 2.261,10 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,696 Prozent auf 2.284,76 Punkte an der Kurstafel, nach 2.300,78 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SLI betrug 2.285,16 Punkte, das Tagestief hingegen 2.258,82 Zähler.

SLI-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der SLI bislang einen Verlust von 2,35 Prozent. Der SLI erreichte vor einem Monat, am 08.06.2026, den Stand von 2.131,74 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.04.2026, wurde der SLI auf 2.096,51 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 08.07.2025, verzeichnete der SLI einen Stand von 1.971,06 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5,12 Prozent zu. 2.321,54 Punkte markierten den Höchststand des SLI im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1.915,56 Punkten registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Die stärksten Aktien im SLI sind aktuell Swisscom (-0,08 Prozent auf 612,00 CHF), Kühne + Nagel International (-0,53 Prozent auf 205,30 CHF), Helvetia Baloise (-0,85 Prozent auf 210,80 CHF), Nestlé (-0,87 Prozent auf 84,38 CHF) und Swiss Re (-0,90 Prozent auf 131,65 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil Sika (-4,53 Prozent auf 163,20 CHF), Richemont (-3,64 Prozent auf 178,45 CHF), Geberit (-3,20 Prozent auf 514,40 CHF), Straumann (-2,96 Prozent auf 103,15 CHF) und Givaudan (-2,94 Prozent auf 3.432,00 CHF).

SLI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 1.090.218 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 286,381 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die SLI-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 10,07 erwartet. Unter den Aktien im Index bietet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,90 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net