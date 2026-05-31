Schwacher Handel: SLI zeigt sich am Montagmittag leichter

Index-Performance

Der SLI gibt am Montagmittag nach.

Um 12:09 Uhr tendiert der SLI im SIX-Handel 0,67 Prozent leichter bei 2.146,40 Punkten. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,577 Prozent auf 2.148,31 Punkte an der Kurstafel, nach 2.160,78 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte heute sein Tagestief bei 2.144,60 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2.151,30 Punkten lag.

So bewegt sich der SLI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, notierte der SLI bei 2.100,41 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, erreichte der SLI einen Wert von 2.215,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.05.2025, stand der SLI bei 1.992,34 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 büßte der Index bereits um 0,213 Prozent ein. Das Jahreshoch des SLI steht derzeit bei 2.223,32 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1.915,56 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SLI

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell Logitech (+ 1,26 Prozent auf 96,10 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,25 Prozent auf 182,60 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,65 Prozent auf 84,16 CHF), UBS (+ 0,59 Prozent auf 37,26 CHF) und Julius Bär (+ 0,41 Prozent auf 64,28 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil VAT (-2,03 Prozent auf 598,40 CHF), Novartis (-1,65 Prozent auf 115,88 CHF), Sonova (-1,54 Prozent auf 204,40 CHF), Helvetia Baloise (-1,48 Prozent auf 200,00 CHF) und Swiss Re (-1,44 Prozent auf 116,00 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SLI

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 620.300 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 287,214 Mrd. Euro.

SLI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Unter den SLI-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index weist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,91 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net