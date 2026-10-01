DAX 24.923 -1,1%ESt50 6.210 -0,9%MSCI World 4.903 -0,1%Top 10 Crypto 11,26 +1,5%Nas 26.861 +0,2%Bitcoin 74.106 +0,5%Euro 1,1307 -0,2%Öl 99,9 -3,5%Gold 4.163 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
SIX-Handel im Blick

Schwacher Handel: SLI zeigt sich zum Start schwächer

Schwacher Handel: SLI zeigt sich zum Start schwächer

Der SLI fällt am vierten Tag der Woche nach Vortagesgewinnen zurück.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
84.00 EUR 0.86 EUR 1.03 %
Charts | News | Analysen
Amrize
32.56 EUR -0.38 EUR -1.15 %
Charts | News | Analysen
Galderma
175.00 EUR 2.00 EUR 1.16 %
Charts | News | Analysen
Julius Bär
77.74 EUR 0.12 EUR 0.15 %
Charts | News | Analysen
Logitech S.A.
89.10 EUR 0.06 EUR 0.07 %
Charts | News | Analysen
Partners Group AG
634.40 EUR -0.60 EUR -0.09 %
Charts | News | Analysen
Richemont
188.35 EUR -0.65 EUR -0.34 %
Charts | News | Analysen
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
363.60 EUR -6.45 EUR -1.74 %
Charts | News | Analysen
Sika AG
189.45 EUR -3.55 EUR -1.84 %
Charts | News | Analysen
Swiss Life AG (N)
941.20 EUR -11.80 EUR -1.24 %
Charts | News | Analysen
Swiss Re AG
144.45 EUR -3.25 EUR -2.20 %
Charts | News | Analysen
UBS
41.75 EUR -0.77 EUR -1.81 %
Charts | News | Analysen
VAT
719.40 EUR 6.00 EUR 0.84 %
Charts | News | Analysen
Indizes
SLI
2,209.68 CHF -21.15 CHF -0.95 %
News | Analysen

Der SLI bewegt sich im SIX-Handel um 09:10 Uhr um 0,71 Prozent leichter bei 2.215,07 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,695 Prozent auf 2.215,33 Punkte an der Kurstafel, nach 2.230,83 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 2.216,61 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2.212,78 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SLI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verlor der SLI bereits um 1,87 Prozent. Noch vor einem Monat, am 01.09.2026, erreichte der SLI einen Wert von 2.294,26 Punkten. Der SLI notierte noch vor drei Monaten, am 01.07.2026, bei 2.267,21 Punkten. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 01.10.2025, den Stand von 2.000,34 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 2,98 Prozent zu Buche. 2.352,31 Punkte markierten den Höchststand des SLI im laufenden Jahr. Bei 1.915,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im SLI

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich aktuell VAT (+ 1,00 Prozent auf 687,60 CHF), Galderma (+ 0,51 Prozent auf 166,70 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,48 Prozent auf 79,80 CHF), Logitech (+ 0,45 Prozent auf 84,80 CHF) und Amrize (+ 0,45 Prozent auf 31,51 CHF). Flop-Aktien im SLI sind hingegen Richemont (-2,18 Prozent auf 175,20 CHF), Sika (-1,58 Prozent auf 181,10 CHF), Swiss Life (-1,28 Prozent auf 882,20 CHF), Julius Bär (-1,27 Prozent auf 73,34 CHF) und UBS (-1,19 Prozent auf 39,81 CHF).

SLI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 385.851 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 293,432 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 10,49 erwartet. Im Index verzeichnet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,53 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

Aktuelle Roche Aktie News

Werbung

Roche Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Roche nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
12.03.26 Roche Hold Deutsche Bank AG
12.03.26 Roche Overweight Barclays Capital
12.03.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.03.26 Roche Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.03.26 Roche Hold Deutsche Bank AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.