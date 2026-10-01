Schwacher Handel: SLI zeigt sich zum Start schwächer

SIX-Handel im Blick

01.10.26 09:27 Uhr

Der SLI fällt am vierten Tag der Woche nach Vortagesgewinnen zurück.

Der SLI bewegt sich im SIX-Handel um 09:10 Uhr um 0,71 Prozent leichter bei 2.215,07 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,695 Prozent auf 2.215,33 Punkte an der Kurstafel, nach 2.230,83 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 2.216,61 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2.212,78 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SLI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verlor der SLI bereits um 1,87 Prozent. Noch vor einem Monat, am 01.09.2026, erreichte der SLI einen Wert von 2.294,26 Punkten. Der SLI notierte noch vor drei Monaten, am 01.07.2026, bei 2.267,21 Punkten. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 01.10.2025, den Stand von 2.000,34 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 2,98 Prozent zu Buche. 2.352,31 Punkte markierten den Höchststand des SLI im laufenden Jahr. Bei 1.915,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im SLI

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich aktuell VAT (+ 1,00 Prozent auf 687,60 CHF), Galderma (+ 0,51 Prozent auf 166,70 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,48 Prozent auf 79,80 CHF), Logitech (+ 0,45 Prozent auf 84,80 CHF) und Amrize (+ 0,45 Prozent auf 31,51 CHF). Flop-Aktien im SLI sind hingegen Richemont (-2,18 Prozent auf 175,20 CHF), Sika (-1,58 Prozent auf 181,10 CHF), Swiss Life (-1,28 Prozent auf 882,20 CHF), Julius Bär (-1,27 Prozent auf 73,34 CHF) und UBS (-1,19 Prozent auf 39,81 CHF).

SLI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 385.851 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 293,432 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 10,49 erwartet. Im Index verzeichnet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,53 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net