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Marktbericht

Schwacher Handel: SMI beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone

Schwacher Handel: SMI beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone

So bewegt sich der SMI am Morgen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
82.88 EUR 2.20 EUR 2.73 %
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Alcon AG
58.92 EUR 0.92 EUR 1.59 %
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Amrize
33.16 EUR 0.72 EUR 2.22 %
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Holcim AG
68.44 EUR -0.56 EUR -0.81 %
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Nestlé SA (Nestle)
88.58 EUR 1.75 EUR 2.02 %
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Novartis AG
133.20 EUR 0.04 EUR 0.03 %
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Partners Group AG
653.00 EUR 5.40 EUR 0.83 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
404.95 EUR -3.05 EUR -0.75 %
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Sandoz
81.38 EUR -0.02 EUR -0.02 %
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Swiss Re AG
160.10 EUR -0.30 EUR -0.19 %
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Zurich Insurance AG (Zürich)
656.00 EUR 5.80 EUR 0.89 %
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Indizes
SMI
14,351.12 CHF 1.61 CHF 0.01 %
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Der SMI gibt im SIX-Handel um 09:10 Uhr um 0,13 Prozent auf 14.330,14 Punkte nach. Damit sind die im SMI enthaltenen Werte 1,625 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,060 Prozent auf 14.358,18 Punkte an der Kurstafel, nach 14.349,51 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 14.359,55 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14.326,71 Zählern.

SMI-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der SMI bislang einen Gewinn von 3,49 Prozent. Noch vor einem Monat, am 16.09.2026, verzeichnete der SMI einen Wert von 13.868,66 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.07.2026, verzeichnete der SMI einen Stand von 14.267,19 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.10.2025, wurde der SMI auf 12.702,08 Punkte taxiert.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 8,17 Prozent aufwärts. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14.669,51 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 12.053,51 Zählern.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im SMI sind aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,23 Prozent auf 77,14 CHF), Holcim (+ 0,84 Prozent auf 64,56 CHF), Amrize (+ 0,81 Prozent auf 31,09 CHF), Nestlé (+ 0,67 Prozent auf 81,61 CHF) und Partners Group (+ 0,60 Prozent auf 603,80 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich derweil Novartis (-1,16 Prozent auf 124,44 CHF), Roche (-0,97 Prozent auf 376,00 CHF), Sandoz (-0,58 Prozent auf 74,82 CHF), Alcon (-0,40 Prozent auf 54,90 CHF) und Zurich Insurance (-0,36 Prozent auf 606,00 CHF).

SMI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der Nestlé-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 598.003 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SMI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 317,750 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,75 zu Buche schlagen. Partners Group lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,51 Prozent.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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08:01 Nestlé Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.10.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
09.10.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
05.10.26 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.09.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research

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