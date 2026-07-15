Schwacher Handel: SMI gibt am Mittag nach

SIX-Handel im Blick

20.07.26 12:25 Uhr

Der SMI verzeichnet am Montagmittag Verluste.

Am Montag fällt der SMI um 12:08 Uhr via SIX um 0,29 Prozent auf 14.302,77 Punkte. Damit kommen die im SMI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,677 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Verlust von 0,662 Prozent auf 14.248,73 Punkte an der Kurstafel, nach 14.343,70 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 14.240,85 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 14.337,85 Punkten verzeichnete.

SMI-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wies am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, einen Wert von 13.774,02 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 20.04.2026, stand der SMI noch bei 13.284,22 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI lag am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, bei 11.982,91 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 7,97 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 14.464,53 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 12.053,51 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen aktuell Richemont (+ 1,26 Prozent auf 196,65 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,88 Prozent auf 79,90 CHF), Holcim (+ 0,29 Prozent auf 75,42 CHF), Roche (-0,03 Prozent auf 334,10 CHF) und Kühne + Nagel International (-0,14 Prozent auf 210,00 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind derweil Sika (-2,05 Prozent auf 155,15 CHF), Givaudan (-1,20 Prozent auf 3.381,00 CHF), Geberit (-0,92 Prozent auf 519,60 CHF), Swiss Life (-0,82 Prozent auf 945,60 CHF) und Swisscom (-0,79 Prozent auf 629,00 CHF).

Welche SMI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 1.608.598 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 287,984 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der SMI-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 10,52 erwartet. Mit 6,75 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.net