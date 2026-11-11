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SMI-Performance

Schwacher Handel: SMI notiert nachmittags im Minus

Schwacher Handel: SMI notiert nachmittags im Minus

Kaum bewegt zeigt sich der SMI heute.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
76.30 EUR 1.08 EUR 1.44 %
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Alcon AG
65.06 EUR -2.00 EUR -2.98 %
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Galderma
208.00 EUR 6.00 EUR 2.97 %
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Givaudan AG
4,402.00 EUR -40.00 EUR -0.90 %
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Holcim AG
81.40 EUR 0.76 EUR 0.94 %
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Logitech S.A.
87.60 EUR 0.30 EUR 0.34 %
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Nestlé SA (Nestle)
92.92 EUR -1.12 EUR -1.19 %
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Novartis AG
143.82 EUR -1.20 EUR -0.83 %
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Partners Group AG
733.20 EUR -8.80 EUR -1.19 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
432.25 EUR -4.45 EUR -1.02 %
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Sandoz
91.74 EUR -0.62 EUR -0.67 %
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Swiss Life AG (N)
1,054.50 EUR -22.50 EUR -2.09 %
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Swiss Re AG
164.85 EUR 0.20 EUR 0.12 %
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Indizes
SMI
15,043.68 CHF 5.74 CHF 0.04 %
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Der SMI tendiert im SIX-Handel um 15:39 Uhr um 0,03 Prozent tiefer bei 15.032,73 Punkten. Damit kommen die im SMI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,721 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,200 Prozent tiefer bei 15.007,89 Punkten in den Handel, nach 15.037,94 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 14.986,75 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 15.077,00 Punkten verzeichnete.

SMI auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SMI bislang Gewinne von 1,67 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI notierte am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, bei 13.787,40 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.08.2026, erreichte der SMI einen Stand von 14.575,25 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.11.2025, erreichte der SMI einen Wert von 12.702,08 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 13,48 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SMI steht derzeit bei 15.092,56 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12.053,51 Punkten markiert.

SMI-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich aktuell Logitech (+ 2,99 Prozent auf 82,58 CHF), Galderma (+ 2,44 Prozent auf 193,15 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,03 Prozent auf 70,38 CHF), Sandoz (+ 1,63 Prozent auf 84,74 CHF) und Givaudan (+ 0,79 Prozent auf 4.080,00 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind derweil Alcon (-4,30 Prozent auf 59,22 CHF), Swiss Life (-1,72 Prozent auf 973,60 CHF), Novartis (-0,67 Prozent auf 133,58 CHF), Nestlé (-0,54 Prozent auf 85,94 CHF) und Holcim (-0,40 Prozent auf 75,08 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SMI auf

Aktuell weist die Alcon-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 1.609.485 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 345,819 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SMI-Titel

Die Swiss Re-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten inne. In puncto Dividendenrendite ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,82 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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10.11.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
27.10.26 Nestlé Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.10.26 Nestlé Buy Jefferies & Company Inc.
23.10.26 Nestlé Neutral UBS AG
23.10.26 Nestlé Kaufen DZ BANK

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