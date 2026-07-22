Schwacher Handel: SMI präsentiert sich zum Handelsende leichter
Der SMI zeigte sich am vierten Tag der Woche mit negativem Vorzeichen.
Werte in diesem Artikel
Zum Handelsschluss notierte der SMI im SIX-Handel 0,71 Prozent leichter bei 14.214,95 Punkten. Damit kommen die im SMI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,664 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,646 Prozent tiefer bei 14.223,35 Punkten in den Handel, nach 14.315,88 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 14.058,47 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 14.245,61 Punkten verzeichnete.
SMI auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn verzeichnet der SMI bislang Verluste von 0,237 Prozent. Der SMI stand vor einem Monat, am 23.06.2026, bei 13.910,70 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.04.2026, erreichte der SMI einen Stand von 13.248,06 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.07.2025, erreichte der SMI einen Wert von 12.077,07 Punkten.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7,30 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SMI steht derzeit bei 14.464,53 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12.053,51 Punkten markiert.
SMI-Tops und -Flops
Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich aktuell Roche (+ 5,14 Prozent auf 349,50 CHF), Novartis (+ 1,85 Prozent auf 127,66 CHF), Lonza (+ 1,08 Prozent auf 542,20 CHF), Swiss Re (+ 0,68 Prozent auf 132,40 CHF) und Zurich Insurance (-0,06 Prozent auf 618,00 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind derweil Nestlé (-7,98 Prozent auf 79,29 CHF), Givaudan (-6,09 Prozent auf 3.177,00 CHF), Richemont (-2,48 Prozent auf 190,55 CHF), Sika (-2,28 Prozent auf 154,00 CHF) und Amrize (-1,76 Prozent auf 39,61 CHF).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SMI auf
Aktuell weist die Nestlé-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 9.831.838 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 285,567 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der SMI-Titel
Die Swiss Re-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten inne. In puncto Dividendenrendite ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,88 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.net
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