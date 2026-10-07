Schwacher Handel: So bewegt sich der DAX aktuell

Kursentwicklung

07.10.26 15:57 Uhr

Der DAX zeigt sich am Mittwochnachmittag in Rot.

Am Mittwoch verbucht der DAX um 15:41 Uhr via XETRA Verluste in Höhe von 1,46 Prozent auf 25.078,33 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,096 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der DAX 0,662 Prozent tiefer bei 25.280,67 Punkten, nach 25.449,19 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 25.054,99 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 25.347,09 Einheiten.

DAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den DAX bereits um 0,685 Prozent abwärts. Der DAX stand vor einem Monat, am 07.09.2026, bei 26.006,53 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.07.2026, wies der DAX 25.465,25 Punkte auf. Der DAX notierte noch vor einem Jahr, am 07.10.2025, bei 24.385,78 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 2,20 Prozent zu. Das Jahreshoch des DAX beträgt derzeit 26.618,74 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 21.863,81 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im DAX

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind aktuell Deutsche Telekom (+ 1,70 Prozent auf 26,86 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,48 Prozent auf 69,90 EUR), Zalando (+ 1,25 Prozent auf 22,68 EUR), Beiersdorf (+ 1,10 Prozent auf 77,28 EUR) und Scout24 (+ 1,04 Prozent auf 68,25 EUR). Schwächer notieren im DAX derweil Infineon (-5,81 Prozent auf 60,92 EUR), Deutsche Bank (-5,32 Prozent auf 29,74 EUR), Siemens Energy (-3,61 Prozent auf 142,12 EUR), MTU Aero Engines (-3,01 Prozent auf 354,70 EUR) und Commerzbank (-2,82 Prozent auf 38,91 EUR).

Blick in den DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 3.144.503 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im DAX mit 213,573 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der DAX-Titel im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat mit 4,19 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,64 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.net