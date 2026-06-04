Schwacher Handel: So bewegt sich der S&P 500 mittags

S&P 500-Performance im Blick

Der S&P 500 erleidet am Freitag Verluste.

Um 17:57 Uhr notiert der S&P 500 im NYSE-Handel 1,37 Prozent leichter bei 7.480,18 Punkten. An der Börse sind die im S&P 500 enthaltenen Werte damit 61,350 Bio. Euro wert. In den Freitagshandel ging der S&P 500 0,635 Prozent leichter bei 7.536,13 Punkten, nach 7.584,31 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der S&P 500 bei 7.475,08 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 7.541,81 Punkten.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gab der S&P 500 bereits um 1,35 Prozent nach. Der S&P 500 wies vor einem Monat, am 05.05.2026, einen Wert von 7.259,22 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 05.03.2026, wies der S&P 500 einen Stand von 6.830,71 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 05.06.2025, stand der S&P 500 noch bei 5.939,30 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 9,06 Prozent zu Buche. Bei 7.620,90 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des S&P 500. Bei 6.316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Chipotle Mexican Grill (+ 5,00 Prozent auf 29,59 USD), Incyte (+ 4,23 Prozent auf 105,52 USD), Allstate (+ 4,05 Prozent auf 219,38 USD), Progressive (+ 3,99 Prozent auf 203,17 USD) und Welltower (+ 3,57 Prozent auf 208,03 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 hingegen Super Micro Computer (-9,68 Prozent auf 42,36 USD), Freeport-McMoRan (-8,19 Prozent auf 63,98 USD), Coinbase (-8,17 Prozent auf 150,72 USD), EchoStar A (-7,95 Prozent auf 114,73 USD) und IPG Photonics (-7,85 Prozent auf 112,89 USD).

Die meistgehandelten Aktien im S&P 500

Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 13.926.409 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 4,472 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0,10 zu Buche schlagen. Mit 11,91 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.net