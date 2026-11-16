Schwacher Handel: So entwickelt sich der NASDAQ 100 am Montagmittag

Index im Fokus

Der NASDAQ 100 bewegt sich am Montag auf rotem Terrain.

Am Montag fällt der NASDAQ 100 um 17:57 Uhr via NASDAQ um 1,75 Prozent auf 27.455,29 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ 100 1,43 Prozent leichter bei 27.543,64 Punkten, nach 27.943,74 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 27.621,64 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 27.256,84 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 16.10.2026, lag der NASDAQ 100 bei 29.187,55 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, einen Wert von 30.046,14 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, mit 25.008,24 Punkten bewertet.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 8,92 Prozent. Das NASDAQ 100-Jahreshoch steht derzeit bei 31.361,37 Punkten. Bei 22.841,42 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen derzeit Adobe (+ 3,30 Prozent auf 251,09 USD), Kraft Heinz Company (+ 3,02 Prozent auf 25,22 USD), Intuit (+ 2,75) Prozent auf 351,11 USD), Autodesk (+ 2,36 Prozent auf 270,66 USD) und Comcast (+ 2,23 Prozent auf 25,72 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen Lumentum (-7,23 Prozent auf 553,50 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-7,11 Prozent auf 103,68 USD), Arm (-6,68 Prozent auf 177,81 USD), Sandisk (-6,58 Prozent auf 826,77 USD) und Intel (-6,31 Prozent auf 55,90 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 29.859.832 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie weist im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,698 Bio. Euro.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Aktien

Unter den NASDAQ 100-Aktien verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie mit 4,43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,38 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion Finanzen.net