Schwacher Handel: So entwickelt sich der NASDAQ Composite am Freitagnachmittag

NASDAQ-Handel im Blick

14.08.26 20:02 Uhr

Der NASDAQ Composite verzeichnet am Freitag Verluste.

Um 20:00 Uhr bewegt sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,40 Prozent tiefer bei 26.694,53 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,180 Prozent höher bei 26.851,15 Punkten in den Freitagshandel, nach 26.803,03 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 26.862,17 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 26.661,95 Einheiten.

NASDAQ Composite-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Gewinn von 0,053 Prozent. Noch vor einem Monat, am 14.07.2026, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 26.107,01 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 14.05.2026, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 26.635,22 Punkten. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor einem Jahr, am 14.08.2025, bei 21.710,67 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 14,89 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 27.190,21 Punkten. Bei 20.690,25 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Harmonic (+ 6,46 Prozent auf 13,93 USD), Geospace Technologies (+ 6,42 Prozent auf 5,47 USD), Ceva (+ 6,12 Prozent auf 32,23 USD), Cognex (+ 5,55 Prozent auf 65,01 USD) und Powell Industries (+ 4,39 Prozent auf 213,00 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil PetMed Express (-8,87 Prozent auf 1,85 USD), Donegal Group B (-7,55 Prozent auf 22,64 USD), Ultra Clean (-7,20 Prozent auf 86,22 USD), Applied Materials (-5,69 Prozent auf 504,15 USD) und Geron (-5,54 Prozent auf 1,45 USD) unter Druck.

Welche Aktien im NASDAQ Composite die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die SpaceX-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 13.258.319 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,698 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien im Blick

Die Consumer Portfolio Services-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten inne. Die SIGA Technologies-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 20,83 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net