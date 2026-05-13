Schwacher Handel: So entwickelt sich der SLI am Mittag

Index-Bewegung

Der SLI verliert aktuell an Wert.

Am Freitag verbucht der SLI um 12:07 Uhr via SIX Verluste in Höhe von 0,29 Prozent auf 2.100,26 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,239 Prozent höher bei 2.111,31 Punkten in den Freitagshandel, nach 2.106,27 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SLI lag heute bei 2.099,70 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2.116,20 Punkten erreichte.

SLI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche legte der SLI bereits um 0,140 Prozent zu. Vor einem Monat, am 15.04.2026, wurde der SLI mit 2.131,37 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, stand der SLI bei 2.157,03 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.05.2025, verzeichnete der SLI einen Stand von 2.010,93 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 fiel der Index bereits um 2,36 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SLI bereits bei 2.223,32 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 1.915,56 Punkte.

Top- und Flop-Aktien im SLI

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind aktuell Roche (+ 1,88 Prozent auf 326,00 CHF), Alcon (+ 1,59 Prozent auf 50,40 CHF), Swiss Re (+ 1,34 Prozent auf 121,05 CHF), Swiss Life (+ 1,34 Prozent auf 848,80 CHF) und Sonova (+ 1,26 Prozent auf 176,70 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich hingegen Holcim (-4,22 Prozent auf 73,04 CHF), Sika (-1,84 Prozent auf 138,35 CHF), Logitech (-1,82 Prozent auf 79,72 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,81 Prozent auf 81,36 CHF) und Straumann (-1,70 Prozent auf 82,12 CHF).

Welche Aktien im SLI das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1.984.069 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 278,431 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der SLI-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 9,47 zu Buche schlagen. Die Zurich Insurance-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,86 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net