Schwacher Handel: So performt der Dow Jones am Mittwochnachmittag

NYSE-Handel im Fokus

So bewegt sich der Dow Jones am dritten Tag der Woche.

Am Mittwoch verbucht der Dow Jones um 20:00 Uhr via NYSE ein Minus in Höhe von 0,20 Prozent auf 49.662,12 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 20,066 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,042 Prozent auf 49.739,62 Punkte an der Kurstafel, nach 49.760,56 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 49.451,00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 49.680,97 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der Dow Jones bislang einen Gewinn von 0,228 Prozent. Der Dow Jones wurde vor einem Monat, am 13.04.2026, mit 48.218,25 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 13.02.2026, lag der Dow Jones-Kurs bei 49.500,93 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.05.2025, bewegte sich der Dow Jones bei 42.140,43 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,65 Prozent nach oben. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 50.512,79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45.057,28 Zählern verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen derzeit 3M (+ 3,08 Prozent auf 147,62 USD), NVIDIA (+ 2,51 Prozent auf 226,33 USD), Johnson Johnson (+ 2,39 Prozent auf 229,61 USD), Apple (+ 1,96 Prozent auf 300,57 USD) und Boeing (+ 1,61 Prozent auf 240,69 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen Salesforce (-3,80 Prozent auf 164,80 USD), Home Depot (-3,48 Prozent auf 256,65 EUR), IBM (-2,61 Prozent auf 213,50 USD), American Express (-1,88 Prozent auf 308,41 USD) und Sherwin-Williams (-1,86 Prozent auf 305,79 USD).

Die teuersten Konzerne im Dow Jones

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 18.076.558 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,550 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien

Unter den Dow Jones-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 9,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,88 Prozent bei der Verizon-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net