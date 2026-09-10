Schwacher Handel: So performt der NASDAQ Composite am Donnerstagnachmittag

Marktbericht

10.09.26 20:02 Uhr

Das macht das Börsenbarometer in New York am Donnerstag.

Um 20:00 Uhr verliert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,52 Prozent auf 26.118,08 Punkte. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,885 Prozent auf 26.021,05 Punkte an der Kurstafel, nach 26.253,34 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 25.979,54 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 26.178,25 Punkten.

NASDAQ Composite auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Verluste von 1,55 Prozent. Der NASDAQ Composite wurde vor einem Monat, am 10.08.2026, mit 26.605,36 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 10.06.2026, wies der NASDAQ Composite 25.169,50 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 10.09.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 21.886,06 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 12,41 Prozent. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 27.190,21 Punkten. Bei 20.690,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit CRESUD (+ 5,70 Prozent auf 12,60 USD), Cirrus Logic (+ 3,98 Prozent auf 115,13 USD), Take Two (+ 3,57 Prozent auf 218,68 USD), Expedia (+ 3,26 Prozent auf 281,50 USD) und Apple (+ 3,14 Prozent auf 325,25 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen American Eagle Outfitters (-15,81 Prozent auf 14,22 USD), 1-800-FLOWERSCOM (-15,76 Prozent auf 2,94 USD), Lincoln Electric (-8,33 Prozent auf 248,90 USD), Century Aluminum (-6,50 Prozent auf 44,59 USD) und Cogent Communications (-5,47 Prozent auf 8,82 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im NASDAQ Composite weist die SpaceX-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 14.040.071 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4,674 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

Die Consumer Portfolio Services-Aktie verzeichnet mit 3,46 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die SIGA Technologies-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19,48 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net