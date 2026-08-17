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NASDAQ Composite-Kursentwicklung

Schwacher Handel: So performt der NASDAQ Composite mittags

Schwacher Handel: So performt der NASDAQ Composite mittags

Der NASDAQ Composite bewegt sich am Mittag im Minus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Adobe Inc.
228.00 EUR 8.00 EUR 3.64 %
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Amkor Technology Inc.
50.12 EUR -2.32 EUR -4.42 %
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AXT Inc.
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Baidu.com Inc.
79.00 EUR -9.20 EUR -10.43 %
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Blackbaud Inc.
37.20 EUR -1.40 EUR -3.63 %
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Consumer Portfolio Services Inc.
7.90 EUR -0.30 EUR -3.66 %
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Erie Indemnity Co.
208.00 EUR -8.00 EUR -3.70 %
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Intel Corp.
84.00 EUR -5.20 EUR -5.83 %
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Intuit Inc.
289.10 EUR -4.15 EUR -1.42 %
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Methode Electronics Inc.
15.40 EUR 0.70 EUR 4.76 %
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Netflix Inc.
68.30 EUR 2.60 EUR 3.96 %
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NVIDIA Corp.
190.08 EUR -5.00 EUR -2.56 %
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SIGA Technologies Inc.
2.92 USD -0.01 USD -0.34 %
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TTM Technologies Inc.
118.50 EUR -1.65 EUR -1.37 %
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World Acceptance Corp.
158.00 EUR -4.00 EUR -2.47 %
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Indizes
NASDAQ Composite Index
26,352.88 USD -292.04 USD -1.1 %
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Der NASDAQ Composite fällt im NASDAQ-Handel um 17:57 Uhr um 1,12 Prozent auf 26.347,01 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ Composite 1,12 Prozent tiefer bei 26.346,88 Punkten, nach 26.644,91 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 26.266,68 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26.422,50 Zählern.

So bewegt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 25.520,24 Punkten berechnet. Der NASDAQ Composite wies vor drei Monaten, am 18.05.2026, einen Wert von 26.090,73 Punkten auf. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor einem Jahr, am 18.08.2025, bei 21.629,77 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 13,39 Prozent nach oben. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt derzeit bei 27.190,21 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 20.690,25 Punkten.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Intuit (+ 4,61 Prozent auf 351,08 USD), Erie Indemnity (+ 4,43 Prozent auf 258,72 USD), Adobe (+ 4,12 Prozent auf 264,51 USD), Netflix (+ 3,56 Prozent auf 78,73 USD) und Blackbaud (+ 3,48 Prozent auf 44,90 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen AXT (-12,42 Prozent auf 84,06 USD), Baiducom (-12,22 Prozent auf 91,40 USD), TTM Technologies (-11,81 Prozent auf 124,33 USD), Methode Electronics (-11,45 Prozent auf 16,01 USD) und Amkor Technology (-10,99 Prozent auf 54,57 USD) unter Druck.

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im NASDAQ Composite ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 9.633.883 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ Composite hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,709 Bio. Euro.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Werte

In diesem Jahr verzeichnet die Consumer Portfolio Services-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die SIGA Technologies-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 20,48 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

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11.08.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
10.08.26 NVIDIA Buy UBS AG
03.08.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
22.07.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
29.06.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research

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