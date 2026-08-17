Schwacher Handel: So performt der NASDAQ Composite mittags

NASDAQ Composite-Kursentwicklung

18.08.26 17:59 Uhr

Der NASDAQ Composite bewegt sich am Mittag im Minus.

Der NASDAQ Composite fällt im NASDAQ-Handel um 17:57 Uhr um 1,12 Prozent auf 26.347,01 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ Composite 1,12 Prozent tiefer bei 26.346,88 Punkten, nach 26.644,91 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 26.266,68 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26.422,50 Zählern.

So bewegt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 25.520,24 Punkten berechnet. Der NASDAQ Composite wies vor drei Monaten, am 18.05.2026, einen Wert von 26.090,73 Punkten auf. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor einem Jahr, am 18.08.2025, bei 21.629,77 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 13,39 Prozent nach oben. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt derzeit bei 27.190,21 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 20.690,25 Punkten.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Intuit (+ 4,61 Prozent auf 351,08 USD), Erie Indemnity (+ 4,43 Prozent auf 258,72 USD), Adobe (+ 4,12 Prozent auf 264,51 USD), Netflix (+ 3,56 Prozent auf 78,73 USD) und Blackbaud (+ 3,48 Prozent auf 44,90 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen AXT (-12,42 Prozent auf 84,06 USD), Baiducom (-12,22 Prozent auf 91,40 USD), TTM Technologies (-11,81 Prozent auf 124,33 USD), Methode Electronics (-11,45 Prozent auf 16,01 USD) und Amkor Technology (-10,99 Prozent auf 54,57 USD) unter Druck.

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im NASDAQ Composite ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 9.633.883 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ Composite hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,709 Bio. Euro.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Werte

In diesem Jahr verzeichnet die Consumer Portfolio Services-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die SIGA Technologies-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 20,48 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net