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Schwacher Handel: So steht der LUS-DAX am Mittag

Schwacher Handel: So steht der LUS-DAX am Mittag

LUS-DAX-Handel am dritten Tag der Woche.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BASF
50.40 EUR 1.48 EUR 3.01 %
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Beiersdorf AG
80.00 EUR -0.70 EUR -0.87 %
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Brenntag SE
62.06 EUR 1.26 EUR 2.07 %
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Deutsche Bank AG
31.93 EUR 0.88 EUR 2.83 %
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Fresenius Medical Care (FMC) St.
43.09 EUR 0.17 EUR 0.40 %
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Hannover Rück
253.60 EUR -3.40 EUR -1.32 %
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Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
519.60 EUR -6.80 EUR -1.29 %
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Rheinmetall AG
1,131.00 EUR 36.00 EUR 3.29 %
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RWE AG St.
56.86 EUR -0.22 EUR -0.39 %
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Siemens AG
271.75 EUR 0.20 EUR 0.07 %
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Volkswagen (VW) AG Vz.
75.10 EUR 1.54 EUR 2.09 %
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Vonovia SE
21.19 EUR -0.40 EUR -1.85 %
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Zalando
29.18 EUR -0.60 EUR -2.01 %
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Indizes
L&S DAX Indikation
25,434.00 EUR -83.00 EUR -0.33 %
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Der LUS-DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:22 Uhr um 0,38 Prozent schwächer bei 25.420,00 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 25.560,00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 25.340,00 Einheiten.

LUS-DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche legte der LUS-DAX bereits um Prozent zu. Vor einem Monat, am 29.06.2026, wies der LUS-DAX 24.734,00 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 29.04.2026, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 23.804,00 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 29.07.2025, wurde der LUS-DAX auf 24.212,00 Punkte taxiert.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 3,48 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des LUS-DAX beträgt derzeit 25.906,50 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.861,50 Zählern registriert.

LUS-DAX-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Deutsche Bank (+ 3,73 Prozent auf 32,09 EUR), BASF (+ 3,13 Prozent auf 50,50 EUR), RWE (+ 2,27 Prozent auf 56,88 EUR), Brenntag SE (+ 1,55 Prozent auf 61,66 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,27 Prozent auf 43,82 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen hingegen Zalando (-2,21 Prozent auf 29,19 EUR), Rheinmetall (-2,13 Prozent auf 1.063,60 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,71 Prozent auf 518,00 EUR), Hannover Rück (-1,55 Prozent auf 253,80 EUR) und Vonovia SE (-1,53 Prozent auf 21,19 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im LUS-DAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im LUS-DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 4.406.523 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX weist die Siemens-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 207,908 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert mit 4,12 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,44 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

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10.07.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
08.07.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
08.07.26 Rheinmetall Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.07.26 Rheinmetall Buy UBS AG
03.07.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG