Schwacher Handel: So steht der LUS-DAX am Mittag

Index-Performance

29.07.26 12:25 Uhr

LUS-DAX-Handel am dritten Tag der Woche.

Der LUS-DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:22 Uhr um 0,38 Prozent schwächer bei 25.420,00 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 25.560,00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 25.340,00 Einheiten.

LUS-DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche legte der LUS-DAX bereits um Prozent zu. Vor einem Monat, am 29.06.2026, wies der LUS-DAX 24.734,00 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 29.04.2026, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 23.804,00 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 29.07.2025, wurde der LUS-DAX auf 24.212,00 Punkte taxiert.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 3,48 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des LUS-DAX beträgt derzeit 25.906,50 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.861,50 Zählern registriert.

LUS-DAX-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Deutsche Bank (+ 3,73 Prozent auf 32,09 EUR), BASF (+ 3,13 Prozent auf 50,50 EUR), RWE (+ 2,27 Prozent auf 56,88 EUR), Brenntag SE (+ 1,55 Prozent auf 61,66 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,27 Prozent auf 43,82 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen hingegen Zalando (-2,21 Prozent auf 29,19 EUR), Rheinmetall (-2,13 Prozent auf 1.063,60 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,71 Prozent auf 518,00 EUR), Hannover Rück (-1,55 Prozent auf 253,80 EUR) und Vonovia SE (-1,53 Prozent auf 21,19 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im LUS-DAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im LUS-DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 4.406.523 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX weist die Siemens-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 207,908 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert mit 4,12 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,44 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.net