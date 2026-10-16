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NASDAQ 100-Marktbericht

Schwacher Handel: So steht der NASDAQ 100 am Freitagmittag

Schwacher Handel: So steht der NASDAQ 100 am Freitagmittag

Das macht das Börsenbarometer in New York heute.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Baker Hughes Inc.
48.58 EUR 0.28 EUR 0.58 %
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Coca-Cola European Partners PLC
96.90 EUR -0.60 EUR -0.62 %
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Comcast Corp. (Class A)
19.15 EUR 0.50 EUR 2.67 %
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CoreWeave
55.00 EUR -7.24 EUR -11.63 %
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CrowdStrike
200.60 EUR -16.80 EUR -7.73 %
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IDEXX Laboratories
486.30 EUR 16.70 EUR 3.56 %
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Kraft Heinz Company
20.90 EUR -0.09 EUR -0.45 %
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Micron Technology Inc.
799.80 EUR -30.00 EUR -3.62 %
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Moderna Inc
189.08 EUR -23.82 EUR -11.19 %
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Nebius
154.12 EUR -11.76 EUR -7.09 %
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NVIDIA Corp.
193.72 EUR -0.42 EUR -0.22 %
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Palo Alto Networks Inc
307.85 EUR -22.00 EUR -6.67 %
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PepsiCo Inc.
116.84 EUR 0.82 EUR 0.71 %
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Indizes
NASDAQ 100
29,470.93 USD -464.66 USD -1.55 %
News | Analysen

Am Freitag bewegt sich der NASDAQ 100 um 17:57 Uhr via NASDAQ 1,53 Prozent tiefer bei 29.477,52 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,463 Prozent schwächer bei 29.797,10 Punkten in den Handel, nach 29.935,59 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 29.822,91 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 29.452,10 Einheiten.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Verluste von 4,28 Prozent. Noch vor einem Monat, am 16.09.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 28.945,06 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.07.2026, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 29.025,77 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 16.10.2025, wurde der NASDAQ 100 auf 24.657,24 Punkte taxiert.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 16,95 Prozent. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 31.361,37 Punkten. Bei 22.841,42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell IDEXX Laboratories (+ 3,00 Prozent auf 563,60 USD), Comcast (+ 2,23 Prozent auf 22,26 USD), Coca-Cola European Partners (+ 2,21 Prozent auf 112,20 USD), Baker Hughes (+ 2,21 Prozent auf 55,60 USD) und PepsiCo (+ 2,14 Prozent auf 131,13 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 derweil Moderna (-9,97 Prozent auf 212,93 USD), CoreWeave (-9,25 Prozent auf 63,25 USD), Nebius (-8,41 Prozent auf 172,56 USD), CrowdStrike (-7,28 Prozent auf 226,76 USD) und Palo Alto Networks (-7,17 Prozent auf 343,72 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 10.957.298 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,746 Bio. Euro den größten Anteil ein.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Fokus

Unter den NASDAQ 100-Aktien verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie mit 5,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,88 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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09.10.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK

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