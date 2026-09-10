Schwacher Handel: So steht der S&P 500 am Nachmittag

S&P 500-Performance im Fokus

10.09.26 20:02 Uhr

Der S&P 500 zeigt sich am Donnerstag im Minus.

Um 20:00 Uhr notiert der S&P 500 im NYSE-Handel 0,53 Prozent tiefer bei 7.596,11 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 61,489 Bio. Euro wert. Zuvor ging der S&P 500 0,598 Prozent leichter bei 7.590,68 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 7.636,36 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des S&P 500 lag heute bei 7.612,86 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7.580,06 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der S&P 500 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den S&P 500 bereits um 1,58 Prozent nach unten. Der S&P 500 erreichte vor einem Monat, am 10.08.2026, einen Stand von 7.753,11 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.06.2026, wies der S&P 500 7.266,99 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 10.09.2025, wurde der S&P 500 auf 6.532,04 Punkte taxiert.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 10,76 Prozent. Bei 7.816,70 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des S&P 500. Bei 6.316,91 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im S&P 500

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind aktuell Skyworks Solutions (+ 9,97 Prozent auf 84,17 USD), Qorvo (+ 6,99 Prozent auf 112,60 USD), Reddit (+ 6,79 Prozent auf 156,39 USD), Elevance Health (+ 5,17 Prozent auf 417,41 USD) und Charter A (+ 4,85 Prozent auf 140,38 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich derweil Freeport-McMoRan (-7,01 Prozent auf 70,89 USD), Baker Hughes (-6,63 Prozent auf 59,42 USD), Vertiv (-6,08 Prozent auf 246,90 USD), Hewlett Packard Enterprise (-5,35 Prozent auf 55,75 USD) und Lumentum (-4,89 Prozent auf 940,65 USD).

S&P 500-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 11.319.583 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im S&P 500 mit einer Marktkapitalisierung von 4,674 Bio. Euro heraus.

S&P 500-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,10 erwartet. Unter den Aktien im Index weist die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 13,19 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net