Index-Performance im Fokus

Der SPI fällt heute nach Vortagesgewinnen zurück.

Der SPI notiert im SIX-Handel um 09:09 Uhr um 0,04 Prozent schwächer bei 20.486,73 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,591 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0,041 Prozent fester bei 20.502,84 Punkten, nach 20.494,43 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 20.486,73 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 20.502,94 Zählern.

So entwickelt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 23.10.2026, wurde der SPI mit einer Bewertung von 20.387,91 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, wies der SPI einen Wert von 20.317,78 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, lag der SPI-Kurs bei 17.342,35 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 12,30 Prozent. Das Jahreshoch des SPI liegt derzeit bei 21.440,74 Punkten. Bei 16.847,58 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SPI

Die Gewinner-Aktien im SPI sind derzeit Addex Therapeutics (+ 9,24 Prozent auf 0,03 CHF), MindMaze Therapeutics (+ 8,99 Prozent auf 0,14 CHF), DOTTIKON ES (+ 5,14 Prozent auf 286,50 CHF), EvoNext (+ 3,57 Prozent auf 2,32 CHF) und BELIMO (+ 3,20 Prozent auf 758,50 CHF). Flop-Aktien im SPI sind derweil Adval Tech (-4,55 Prozent auf 42,00 CHF), Schlatter Industries (-4,41 Prozent auf 19,50 CHF), Julius Bär (-2,91 Prozent auf 63,48 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (-2,71 Prozent auf 50,20 CHF) und Clariant (-2,42 Prozent auf 10,06 CHF).

Die teuersten SPI-Konzerne

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 348.110 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 347,376 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SPI-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Mit 8,20 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Bellevue-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion Finanzen.net