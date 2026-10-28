Schwacher Handel: SPI gibt zum Start des Mittwochshandels nach

Index-Performance im Fokus

28.10.26 09:27 Uhr

Der SPI fällt am Morgen nach Vortagesgewinnen zurück.

Am Mittwoch steht der SPI um 09:09 Uhr via SIX 0,42 Prozent im Minus bei 20.513,55 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,592 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,234 Prozent tiefer bei 20.551,87 Punkten in den Mittwochshandel, nach 20.599,98 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SPI bei 20.513,55 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 20.551,87 Punkten.

SPI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SPI bislang Gewinne von 0,505 Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.09.2026, stand der SPI bei 19.758,71 Punkten. Der SPI erreichte vor drei Monaten, am 28.07.2026, einen Stand von 20.401,08 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.10.2025, erreichte der SPI einen Wert von 17.080,74 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 12,45 Prozent zu. Bei 20.636,94 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SPI. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16.847,58 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SPI

Die Gewinner-Aktien im SPI sind aktuell Temenos (+ 3,20 Prozent auf 77,50 CHF), GAM (+ 2,85 Prozent auf 0,07 CHF), MCH (+ 2,13 Prozent auf 6,72 CHF), Comet (+ 1,96 Prozent auf 364,60 CHF) und Ascom (+ 1,75 Prozent auf 5,82 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind hingegen Logitech (-9,79 Prozent auf 82,96 CHF), Xlife Sciences (-8,26 Prozent auf 8,66 CHF), Sandoz (-5,63 Prozent auf 77,48 CHF), SHL Telemedicine (-5,61 Prozent auf 1,01 CHF) und Medartis (-3,91 Prozent auf 91,00 CHF).

SPI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 583.792 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 349,375 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Bellevue-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,20 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.net