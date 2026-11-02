Schwacher Handel: SPI verbucht zum Handelsstart Verluste
SPI-Handel heute.
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Der SPI gibt im SIX-Handel um 09:09 Uhr um 0,43 Prozent auf 20.757,75 Punkte nach. Die SPI-Mitglieder sind damit 2,639 Bio. Euro wert. In den Handel ging der SPI 0,554 Prozent schwächer bei 20.731,49 Punkten, nach 20.847,01 Punkten am Vortag.
Der SPI erreichte heute sein Tagestief bei 20.731,49 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 20.757,75 Punkten lag.
SPI-Entwicklung seit Jahresbeginn
Noch vor einem Monat, am 02.10.2026, betrug der SPI-Kurs 19.397,24 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, lag der SPI bei 20.161,16 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, stand der SPI bei 16.982,04 Punkten.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 13,79 Prozent nach oben. Das SPI-Jahreshoch beträgt derzeit 20.918,26 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16.847,58 Punkten registriert.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI
Die stärksten Aktien im SPI sind derzeit Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (+ 5,48 Prozent auf 32,75 CHF), Medartis (+ 4,02 Prozent auf 101,00 CHF), GAM (+ 1,97 Prozent auf 0,06 CHF), Groupe Minoteries SA (+ 1,79 Prozent auf 228,00 CHF) und EvoNext (+ 1,32 Prozent auf 2,30 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind derweil Arbonia (-7,36 Prozent auf 3,84 CHF), Feintool International (-4,63 Prozent auf 10,30 CHF), Edisun Power Europe (-4,44 Prozent auf 68,80 CHF), OC Oerlikon (-4,28 Prozent auf 5,15 CHF) und Landis+Gyr (Landis Gyr) (-3,72 Prozent auf 56,90 CHF).
SPI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Im SPI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 200.488 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 355,452 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert aus.
KGV und Dividende der SPI-Aktien
Unter den SPI-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die Bellevue-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,20 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion Finanzen.net
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