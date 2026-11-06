Schwacher Handel: STOXX 50 in Rot

STOXX 50 im Fokus

06.11.26 15:57 Uhr

Der STOXX 50 zeigt sich am Nachmittag mit negativem Vorzeichen.

Um 15:40 Uhr steht im STOXX-Handel ein Minus von 1,57 Prozent auf 5.333,84 Punkte an der STOXX 50-Kurstafel. Zuvor ging der STOXX 50 0,812 Prozent tiefer bei 5.375,01 Punkten in den Handel, nach 5.419,00 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5.317,52 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5.375,01 Zählern.

STOXX 50-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der STOXX 50 bislang ein Minus von 0,937 Prozent. Vor einem Monat, am 06.10.2026, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 5.334,87 Punkten gehandelt. Der STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 06.08.2026, den Stand von 5.507,27 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 06.11.2025, den Stand von 4.735,30 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 7,60 Prozent. Bei 5.572,96 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Bei 4.674,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top- und Flop-Aktien im STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich derzeit Siemens Energy (+ 2,97 Prozent auf 117,22 EUR), Rolls-Royce (+ 0,29 Prozent auf 12,43 GBP), UBS (-0,28 Prozent auf 39,78 CHF), HSBC (-0,43 Prozent auf 13,02 GBP) und UniCredit (-0,60 Prozent auf 76,47 EUR). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen derweil Rheinmetall (-3,89 Prozent auf 808,80 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-3,87 Prozent auf 571,60 EUR), Allianz (-3,81 Prozent auf 447,40 EUR), BAT (-3,77 Prozent auf 45,39 GBP) und Siemens (-3,48 Prozent auf 263,75 EUR) unter Druck.

STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 13.860.779 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 mit 515,535 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die BP-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,07 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion Finanzen.net