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Kursentwicklung

Schwacher Handel: STOXX 50 verliert

Schwacher Handel: STOXX 50 verliert

Der STOXX 50 zeigt sich aktuell in Rot.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ASML NV
1,397.00 EUR 3.00 EUR 0.22 %
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AstraZeneca PLC
152.15 EUR 1.30 EUR 0.86 %
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Deutsche Telekom AG
27.20 EUR -0.32 EUR -1.16 %
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HSBC Holdings plc
18.22 EUR -0.07 EUR -0.38 %
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Intesa Sanpaolo S.p.A.
6.53 EUR 0.00 EUR 0.06 %
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Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
519.60 EUR -6.80 EUR -1.29 %
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Prosus N.V.
39.61 EUR 1.74 EUR 4.61 %
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Rheinmetall AG
1,131.00 EUR 36.00 EUR 3.29 %
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Richemont
206.90 EUR -0.70 EUR -0.34 %
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Rio Tinto plc
82.24 EUR 1.91 EUR 2.38 %
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Shell (ex Royal Dutch Shell)
38.28 EUR 0.72 EUR 1.92 %
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UBS
45.88 EUR 0.38 EUR 0.84 %
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Unilever PLC
57.54 EUR -1.02 EUR -1.74 %
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Indizes
Stoxx Europe 50
5,426.24 EUR -12.98 EUR -0.24 %
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Um 12:09 Uhr tendiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,25 Prozent tiefer bei 5.425,48 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,137 Prozent leichter bei 5.431,78 Punkten in den Mittwochshandel, nach 5.439,22 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des STOXX 50 betrug 5.411,21 Punkte, das Tageshoch hingegen 5.460,62 Zähler.

STOXX 50-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche gab der STOXX 50 bereits um 0,156 Prozent nach. Vor einem Monat, am 29.06.2026, wies der STOXX 50 5.360,10 Punkte auf. Der STOXX 50 stand noch vor drei Monaten, am 29.04.2026, bei 4.992,32 Punkten. Der STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 29.07.2025, einen Wert von 4.515,85 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 9,45 Prozent. Bei 5.489,89 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Bei 4.674,85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind aktuell UBS (+ 3,28 Prozent auf 43,83 CHF), Rio Tinto (+ 2,49 Prozent auf 70,36 GBP), BP (+ 2,30 Prozent auf 5,38 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,44 Prozent auf 32,81 GBP) und AstraZeneca (+ 0,93 Prozent auf 130,60 GBP). Unter Druck stehen im STOXX 50 hingegen Rheinmetall (-2,13 Prozent auf 1.063,60 EUR), Richemont (-1,73 Prozent auf 190,30 CHF), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,71 Prozent auf 518,00 EUR), Unilever (-1,53 Prozent auf 49,22 GBP) und Deutsche Telekom (-1,41 Prozent auf 27,20 EUR).

Die teuersten STOXX 50-Unternehmen

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die HSBC-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 10.629.793 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 551,071 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel

Die BP-Aktie verzeichnet mit 7,60 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,75 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nito / Shutterstock.com

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10.07.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
08.07.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
08.07.26 Rheinmetall Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.07.26 Rheinmetall Buy UBS AG
03.07.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG