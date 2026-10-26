Schwacher Handel: STOXX 50 zeigt sich zum Start des Montagshandels leichter

Index-Performance im Blick

26.10.26 09:27 Uhr

Der STOXX 50 notiert heute trotz positivem Vortag im Minus.

Am Montag notiert der STOXX 50 um 09:10 Uhr via STOXX 0,02 Prozent leichter bei 5.319,48 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0,156 Prozent tiefer bei 5.312,19 Punkten, nach 5.320,47 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5.321,79 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5.312,19 Zählern.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, wurde der STOXX 50 auf 5.353,40 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, notierte der STOXX 50 bei 5.429,15 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 4.783,74 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 7,31 Prozent. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5.572,96 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4.674,85 Zählern.

Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich aktuell UniCredit (+ 1,96 Prozent auf 72,19 EUR), Rolls-Royce (+ 1,86 Prozent auf 11,86 GBP), Siemens Energy (+ 1,53 Prozent auf 120,50 EUR), Barclays (+ 1,50 Prozent auf 4,13 GBP) und Roche (+ 1,38 Prozent auf 396,30 CHF). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind derweil BP (-0,99 Prozent auf 6,32 GBP), Nestlé (-0,73 Prozent auf 83,09 CHF), Novartis (-0,70 Prozent auf 127,10 CHF), SAP SE (-0,68 Prozent auf 212,95 EUR) und Deutsche Telekom (-0,67 Prozent auf 25,18 EUR).

Die teuersten Konzerne im STOXX 50

Im STOXX 50 ist die Barclays-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1.164.101 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 542,360 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6,35 zu Buche schlagen. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,57 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.net