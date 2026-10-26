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Schwacher Handel: STOXX 50 zeigt sich zum Start des Montagshandels leichter

Schwacher Handel: STOXX 50 zeigt sich zum Start des Montagshandels leichter

Der STOXX 50 notiert heute trotz positivem Vortag im Minus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ASML NV
1,410.00 EUR 6.40 EUR 0.46 %
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Barclays plc
4.93 EUR 0.14 EUR 2.83 %
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BP plc (British Petrol)
7.52 EUR -0.08 EUR -1.10 %
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Deutsche Telekom AG
25.10 EUR -0.14 EUR -0.55 %
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Intesa Sanpaolo S.p.A.
5.92 EUR 0.06 EUR 0.94 %
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Nestlé SA (Nestle)
89.70 EUR -0.95 EUR -1.05 %
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Novartis AG
134.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
427.75 EUR -2.25 EUR -0.52 %
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Rolls-Royce Plc
14.12 EUR 0.18 EUR 1.32 %
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SAP SE
215.00 EUR 2.65 EUR 1.25 %
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Siemens AG
260.30 EUR 4.20 EUR 1.64 %
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Siemens Energy AG
120.86 EUR 2.86 EUR 2.42 %
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UniCredit S.p.A.
73.40 EUR 2.60 EUR 3.67 %
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Indizes
Stoxx Europe 50
5,332.78 EUR 12.31 EUR 0.23 %
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Am Montag notiert der STOXX 50 um 09:10 Uhr via STOXX 0,02 Prozent leichter bei 5.319,48 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0,156 Prozent tiefer bei 5.312,19 Punkten, nach 5.320,47 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5.321,79 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5.312,19 Zählern.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, wurde der STOXX 50 auf 5.353,40 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, notierte der STOXX 50 bei 5.429,15 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 4.783,74 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 7,31 Prozent. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5.572,96 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4.674,85 Zählern.

Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich aktuell UniCredit (+ 1,96 Prozent auf 72,19 EUR), Rolls-Royce (+ 1,86 Prozent auf 11,86 GBP), Siemens Energy (+ 1,53 Prozent auf 120,50 EUR), Barclays (+ 1,50 Prozent auf 4,13 GBP) und Roche (+ 1,38 Prozent auf 396,30 CHF). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind derweil BP (-0,99 Prozent auf 6,32 GBP), Nestlé (-0,73 Prozent auf 83,09 CHF), Novartis (-0,70 Prozent auf 127,10 CHF), SAP SE (-0,68 Prozent auf 212,95 EUR) und Deutsche Telekom (-0,67 Prozent auf 25,18 EUR).

Die teuersten Konzerne im STOXX 50

Im STOXX 50 ist die Barclays-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1.164.101 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 542,360 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6,35 zu Buche schlagen. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,57 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nito / Shutterstock.com

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19.10.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.10.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
08.10.26 Siemens Energy Halten DZ BANK
02.10.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
01.10.26 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG

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