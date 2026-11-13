Schwacher Handel: STOXX 50 zum Ende des Freitagshandels schwächer

STOXX 50-Performance im Fokus

Letztendlich herrschte in Europa ein ruhiger Handel.

Schlussendlich ging der STOXX 50 nahezu unverändert (minus 0,01 Prozent) bei 5.521,75 Punkten aus dem Handel. Zuvor ging der STOXX 50 0,089 Prozent schwächer bei 5.517,36 Punkten in den Handel, nach 5.522,26 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 5.527,97 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5.500,95 Punkten lag.

So entwickelt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den STOXX 50 bereits um 2,81 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 13.10.2026, wurde der STOXX 50 mit 5.315,67 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 13.08.2026, stand der STOXX 50 bei 5.527,34 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.11.2025, stand der STOXX 50 bei 4.849,91 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 11,39 Prozent nach oben. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 5.572,96 Punkten. Bei 4.674,85 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell RELX (+ 1,66 Prozent auf 30,69 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,49 Prozent auf 37,20 GBP), BP (+ 1,39 Prozent auf 5,75 GBP), Nestlé (+ 1,33 Prozent auf 87,72 CHF) und Unilever (+ 1,20 Prozent auf 49,88 GBP). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen hingegen Richemont (-3,80 Prozent auf 169,45 CHF), Rolls-Royce (-1,39 Prozent auf 13,51 GBP), Siemens Energy (-0,94 Prozent auf 131,28 EUR), Rheinmetall (-0,92 Prozent auf 765,50 EUR) und Siemens (-0,82 Prozent auf 279,40 EUR).

Welche STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Barclays-Aktie. 25.486.647 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 541,050 Mrd. Euro die dominierende Aktie im STOXX 50.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5,23 erwartet. Im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie mit 6,97 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion Finanzen.net