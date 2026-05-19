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STOXX 50 aktuell

Schwacher Handel: STOXX 50 zum Handelsende mit Abgaben

26.05.26 17:57 Uhr
Schwacher Handel: STOXX 50 zum Handelsende mit Abgaben | finanzen.net

Der STOXX 50 zeigte sich letztendlich in Rot.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
84,92 CHF 1,12 CHF 1,34%
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ASML NV
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Intesa Sanpaolo S.p.A.
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National Grid plc
14,97 EUR -0,37 EUR -2,41%
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Richemont
157,70 CHF 1,95 CHF 1,25%
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Rio Tinto plc
91,46 EUR 1,28 EUR 1,42%
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Rolls-Royce Plc
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Stoxx Europe 50
5.216,8 PKT -38,7 PKT -0,74%
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Am Dienstag tendierte der STOXX 50 via STOXX zum Handelsschluss 0,66 Prozent leichter bei 5.220,91 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,039 Prozent auf 5.253,49 Punkte an der Kurstafel, nach 5.255,54 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5.264,47 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 5.220,13 Einheiten.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 24.04.2026, bei 5.056,62 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.02.2026, wurde der STOXX 50 auf 5.287,23 Punkte taxiert. Der STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 26.05.2025, einen Stand von 4.550,34 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 5,32 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 5.315,22 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 4.674,85 Zählern.

Tops und Flops im STOXX 50

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind aktuell Rio Tinto (+ 1,94 Prozent auf 79,28 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,34 Prozent auf 84,92 CHF), Richemont (+ 1,25 Prozent auf 157,70 CHF), National Grid (+ 1,01 Prozent auf 12,94 GBP) und Rolls-Royce (+ 0,99 Prozent auf 12,61 GBP). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind hingegen BP (-4,03 Prozent auf 5,29 GBP), SAP SE (-1,95 Prozent auf 151,46 EUR), London Stock Exchange (LSE) (-1,61 Prozent auf 91,76 GBP), Siemens (-1,52 Prozent auf 272,55 EUR) und Deutsche Telekom (-1,36 Prozent auf 29,05 EUR).

STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 72.734.692 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von ASML NV mit 543,054 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 7,86 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,62 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nito / Shutterstock.com

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