Index im Fokus

Anleger in Frankfurt treten am zweiten Tag der Woche den Rückzug an.

Um 15:40 Uhr bewegt sich der TecDAX im XETRA-Handel 1,24 Prozent schwächer bei 4.017,60 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 582,743 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,331 Prozent leichter bei 4.054,56 Punkten in den Handel, nach 4.068,02 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 4.054,56 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4.015,54 Punkten verzeichnete.

TecDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, lag der TecDAX-Kurs bei 4.015,21 Punkten. Der TecDAX wies vor drei Monaten, am 17.08.2026, einen Wert von 4.093,24 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 17.11.2025, lag der TecDAX bei 3.476,71 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 10,85 Prozent nach oben. Bei 4.284,41 Punkten verzeichnete der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3.322,31 Punkten markiert.

Tops und Flops im TecDAX aktuell

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen derzeit AIXTRON SE (+ 2,91 Prozent auf 32,14 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2,27 Prozent auf 48,60 EUR), PVA TePla (+ 1,86 Prozent auf 26,28 EUR), JENOPTIK (+ 0,67 Prozent auf 36,00 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,33 Prozent auf 27,09 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen hingegen EVOTEC SE (-4,97 Prozent auf 2,79 EUR), SAP SE (-4,26 Prozent auf 204,30 EUR), IONOS (-3,72 Prozent auf 35,76 EUR), Nemetschek SE (-3,58 Prozent auf 61,90 EUR) und ATOSS Software (-3,42 Prozent auf 84,60 EUR).

Die meistgehandelten TecDAX-Aktien

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 2.320.219 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 240,984 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der TecDAX-Aktien

In diesem Jahr verzeichnet die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,17 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion Finanzen.net