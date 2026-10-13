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TecDAX aktuell

Schwacher Handel: TecDAX fällt am Dienstagnachmittag

Schwacher Handel: TecDAX fällt am Dienstagnachmittag

Der TecDAX gönnt sich am Dienstagnachmittag eine Verschnaufpause.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AIXTRON SE
34.82 EUR -0.69 EUR -1.94 %
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Deutsche Telekom AG
25.22 EUR 0.23 EUR 0.92 %
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Eckert & Ziegler
12.24 EUR -0.06 EUR -0.49 %
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Elmos Semiconductor
133.00 EUR -7.60 EUR -5.41 %
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freenet AG
22.00 EUR 0.12 EUR 0.55 %
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Infineon AG
55.75 EUR -1.65 EUR -2.87 %
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IONOS
33.46 EUR -0.12 EUR -0.36 %
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PVA TePla AG
30.82 EUR -0.68 EUR -2.16 %
Charts | News | Analysen
SAP SE
196.86 EUR 1.92 EUR 0.98 %
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SMA Solar AG
61.00 EUR 1.30 EUR 2.18 %
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SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
61.85 EUR -2.55 EUR -3.96 %
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TeamViewer
6.96 EUR -0.04 EUR -0.50 %
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VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
26.48 EUR 0.78 EUR 3.04 %
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Indizes
TecDAX
3,984.85 EUR -8.31 EUR -0.21 %
News | Analysen

Um 15:41 Uhr verliert der TecDAX im XETRA-Handel 0,18 Prozent auf 3.985,93 Punkte. Damit kommen die im TecDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 557,778 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,278 Prozent fester bei 4.004,28 Punkten in den Dienstagshandel, nach 3.993,16 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 4.012,43 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3.970,86 Zählern.

TecDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, einen Stand von 3.980,48 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.07.2026, wies der TecDAX einen Stand von 3.870,03 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 13.10.2025, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3.684,68 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 9,98 Prozent zu Buche. Bei 4.284,41 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3.322,31 Punkten markiert.

TecDAX-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich derzeit SMA Solar (+ 3,76 Prozent auf 62,05 EUR), IONOS (+ 1,55 Prozent auf 33,98 EUR), Eckert Ziegler (+ 1,30 Prozent auf 12,50 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,08 Prozent auf 25,25 EUR) und SAP SE (+ 1,08 Prozent auf 196,56 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen hingegen Elmos Semiconductor (-3,71 Prozent auf 134,80 EUR), PVA TePla (-2,93 Prozent auf 30,44 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-2,66 Prozent auf 62,30 EUR), Infineon (-2,48 Prozent auf 55,80 EUR) und AIXTRON SE (-2,36 Prozent auf 34,71 EUR).

Welche TecDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 3.508.336 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 220,983 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Mitglieder auf

Die TeamViewer-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Im Index weist die freenet-Aktie mit 9,19 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Datum Rating Analyst
30.09.26 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
28.09.26 Infineon Neutral UBS AG
21.09.26 Infineon Neutral UBS AG
14.09.26 Infineon Neutral UBS AG
09.09.26 Infineon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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