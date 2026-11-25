Index-Performance im Fokus

Der TecDAX zeigte sich letztendlich in Rot.

Am Mittwoch bewegte sich der TecDAX via XETRA zum Handelsschluss 1,57 Prozent tiefer bei 3.773,71 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 543,379 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,004 Prozent schwächer bei 3.833,61 Punkten, nach 3.833,78 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3.765,80 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3.838,34 Zählern.

TecDAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn fiel der TecDAX bereits um 0,901 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 4.024,30 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.08.2026, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 4.050,72 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.11.2025, wurde der TecDAX mit 3.496,96 Punkten berechnet.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 4,12 Prozent. Aktuell liegt der TecDAX bei einem Jahreshoch von 4.284,41 Punkten. Bei 3.322,31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen derzeit Ottobock (+ 1,80 Prozent auf 39,60 EUR), OHB SE (+ 0,56 Prozent auf 180,80 EUR), EVOTEC SE (+ 0,31) Prozent auf 2,55 EUR), freenet (+ 0,24 Prozent auf 24,70 EUR) und TeamViewer (+ 0,14 Prozent auf 4,43 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich hingegen SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-7,48 Prozent auf 40,82 EUR), Elmos Semiconductor (-6,80 Prozent auf 93,20 EUR), PVA TePla (-6,65 Prozent auf 23,04 EUR), Siltronic (-6,61 Prozent auf 46,74 EUR) und Infineon (-6,49 Prozent auf 40,90 EUR).

Welche Aktien im TecDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 7.483.959 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 210,377 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Werte auf

In diesem Jahr weist die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,19 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion Finanzen.net