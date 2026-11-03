Schwacher Handel: TecDAX liegt letztendlich im Minus

TecDAX-Entwicklung

03.11.26 17:57 Uhr

Der TecDAX beendete den Handelstag mit Verlusten.

Am Dienstag stand der TecDAX via XETRA zum Handelsende 0,52 Prozent im Minus bei 4.094,39 Punkten. Damit sind die im TecDAX enthaltenen Werte 580,392 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der TecDAX 0,494 Prozent leichter bei 4.095,40 Punkten, nach 4.115,74 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 4.037,09 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 4.099,63 Einheiten.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, bei 4.081,92 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.08.2026, erreichte der TecDAX einen Stand von 3.952,05 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.11.2025, wies der TecDAX einen Stand von 3.630,48 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 12,97 Prozent aufwärts. Der TecDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 4.284,41 Punkten. Bei 3.322,31 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Die Top-Aktien im TecDAX sind aktuell PVA TePla (+ 7,05 Prozent auf 31,60 EUR), SMA Solar (+ 4,42 Prozent auf 51,00 EUR), Nordex (+ 3,18 Prozent auf 38,96 EUR), AIXTRON SE (+ 1,88 Prozent auf 34,22 EUR) und EVOTEC SE (+ 1,85 Prozent auf 2,86 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen hingegen TeamViewer (-26,83 Prozent auf 5,29 EUR), Nemetschek SE (-3,48 Prozent auf 73,45 EUR), ATOSS Software (-3,42 Prozent auf 90,50 EUR), IONOS (-3,06 Prozent auf 34,90 EUR) und OHB SE (-2,53 Prozent auf 211,50 EUR) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im TecDAX

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 6.500.398 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 238,500 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Fokus

Die TeamViewer-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten auf. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,73 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion Finanzen.net