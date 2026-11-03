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TecDAX-Entwicklung

Schwacher Handel: TecDAX liegt letztendlich im Minus

Schwacher Handel: TecDAX liegt letztendlich im Minus

Der TecDAX beendete den Handelstag mit Verlusten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AIXTRON SE
34.24 EUR 0.84 EUR 2.51 %
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ATOSS Software AG
88.50 EUR -4.70 EUR -5.04 %
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Deutsche Telekom AG
25.75 EUR 0.02 EUR 0.08 %
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EVOTEC SE
2.80 EUR 0.04 EUR 1.37 %
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freenet AG
22.92 EUR 0.18 EUR 0.79 %
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IONOS
34.96 EUR -0.68 EUR -1.91 %
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Nemetschek SE
74.95 EUR -0.65 EUR -0.86 %
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Nordex AG
38.92 EUR 1.24 EUR 3.29 %
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OHB SE
212.00 EUR -4.00 EUR -1.85 %
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PVA TePla AG
31.30 EUR 1.94 EUR 6.61 %
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SAP SE
206.40 EUR -2.40 EUR -1.15 %
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SMA Solar AG
51.05 EUR 2.29 EUR 4.70 %
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TeamViewer
5.30 EUR -1.83 EUR -25.68 %
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VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
26.60 EUR -0.88 EUR -3.20 %
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Indizes
TecDAX
4,092.59 EUR -23.15 EUR -0.56 %
News | Analysen

Am Dienstag stand der TecDAX via XETRA zum Handelsende 0,52 Prozent im Minus bei 4.094,39 Punkten. Damit sind die im TecDAX enthaltenen Werte 580,392 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der TecDAX 0,494 Prozent leichter bei 4.095,40 Punkten, nach 4.115,74 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 4.037,09 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 4.099,63 Einheiten.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, bei 4.081,92 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.08.2026, erreichte der TecDAX einen Stand von 3.952,05 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.11.2025, wies der TecDAX einen Stand von 3.630,48 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 12,97 Prozent aufwärts. Der TecDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 4.284,41 Punkten. Bei 3.322,31 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Die Top-Aktien im TecDAX sind aktuell PVA TePla (+ 7,05 Prozent auf 31,60 EUR), SMA Solar (+ 4,42 Prozent auf 51,00 EUR), Nordex (+ 3,18 Prozent auf 38,96 EUR), AIXTRON SE (+ 1,88 Prozent auf 34,22 EUR) und EVOTEC SE (+ 1,85 Prozent auf 2,86 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen hingegen TeamViewer (-26,83 Prozent auf 5,29 EUR), Nemetschek SE (-3,48 Prozent auf 73,45 EUR), ATOSS Software (-3,42 Prozent auf 90,50 EUR), IONOS (-3,06 Prozent auf 34,90 EUR) und OHB SE (-2,53 Prozent auf 211,50 EUR) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im TecDAX

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 6.500.398 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 238,500 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Fokus

Die TeamViewer-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten auf. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,73 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Datum Rating Analyst
29.10.26 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.10.26 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.10.26 Deutsche Telekom Overweight Barclays Capital
19.10.26 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
19.10.26 Deutsche Telekom Market-Perform Bernstein Research

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