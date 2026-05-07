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Schwacher Handel: TecDAX schwächelt am Freitagmittag

08.05.26 12:26 Uhr
Schwacher Handel: TecDAX schwächelt am Freitagmittag | finanzen.net

Der TecDAX verliert derzeit an Wert.

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Der TecDAX fällt im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,30 Prozent auf 3.784,42 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 522,969 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,502 Prozent auf 3.776,71 Punkte an der Kurstafel, nach 3.795,77 Punkten am Vortag.

Bei 3.770,77 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 3.795,24 Punkten den höchsten Stand markierte.

TecDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den TecDAX bereits um 1,57 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 08.04.2026, lag der TecDAX noch bei 3.595,67 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, den Wert von 3.619,60 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.05.2025, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3.722,48 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4,42 Prozent. Bei 3.870,57 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3.322,31 Punkten erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind aktuell Siltronic (+ 4,18 Prozent auf 92,30 EUR), Bechtle (+ 3,98 Prozent auf 31,88 EUR), CANCOM SE (+ 2,17 Prozent auf 25,95 EUR), Kontron (+ 1,78 Prozent auf 22,92 EUR) und SMA Solar (+ 1,67 Prozent auf 61,00 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen hingegen Ottobock (-2,40 Prozent auf 60,90 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-2,20 Prozent auf 86,55 EUR), Nordex (-2,08 Prozent auf 46,98 EUR), TeamViewer (-1,67 Prozent auf 5,61 EUR) und ATOSS Software (-1,66 Prozent auf 77,10 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im TecDAX auf

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 1.005.624 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX mit 174,339 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der TecDAX-Werte

Die TeamViewer-Aktie verzeichnet mit 5,57 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. freenet-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,54 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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