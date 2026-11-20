TecDAX-Kursverlauf

Der TecDAX bewegt sich aktuell im Minus.

Der TecDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 2,20 Prozent leichter bei 3.840,58 Punkten. Der Börsenwert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 555,975 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 1,16 Prozent auf 3.881,49 Punkte an der Kurstafel, nach 3.927,10 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 3.818,28 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 3.881,49 Punkten.

TecDAX-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der TecDAX bislang Verluste von 5,89 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.10.2026, wies der TecDAX einen Stand von 4.012,39 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 20.08.2026, erreichte der TecDAX einen Stand von 4.065,34 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.11.2025, stand der TecDAX bei 3.432,94 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5,97 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 4.284,41 Punkten. Bei 3.322,31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Heutige Tops und Flops im TecDAX

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind derzeit freenet (+ 2,34 Prozent auf 24,50 EUR), Drägerwerk (+ 1,21 Prozent auf 117,40 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,08 Prozent auf 26,32 EUR), Bechtle (+ 0,37 Prozent auf 32,20 EUR) und Ottobock (+ 0,26 Prozent auf 38,25 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind derweil SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-8,42 Prozent auf 44,60 EUR), AIXTRON SE (-7,91 Prozent auf 29,94 EUR), JENOPTIK (-6,93 Prozent auf 33,56 EUR), EVOTEC SE (-6,89 Prozent auf 2,54 EUR) und Infineon (-6,47 Prozent auf 46,15 EUR).

Welche Aktien im TecDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. 3.882.099 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 218,935 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

TecDAX-Fundamentaldaten im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,39 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net