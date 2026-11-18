TecDAX-Performance im Fokus

Der TecDAX zeigte sich heute mit negativen Notierungen.

Am Mittwoch verlor der TecDAX via XETRA zum Handelsende 0,78 Prozent auf 3.958,77 Punkte. An der Börse sind die im TecDAX enthaltenen Werte damit 583,181 Mrd. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,057 Prozent auf 3.992,33 Punkte an der Kurstafel, nach 3.990,04 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der TecDAX bei 3.952,46 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 4.028,42 Punkten.

TecDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den TecDAX bereits um 3,00 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, stand der TecDAX bei 4.015,21 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.08.2026, wurde der TecDAX mit 4.051,96 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 18.11.2025, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3.416,46 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 9,23 Prozent zu Buche. Bei 4.284,41 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3.322,31 Zählern registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich aktuell Drägerwerk (+ 6,63 Prozent auf 119,00 EUR), Siltronic (+ 4,95 Prozent auf 55,15 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2,63 Prozent auf 48,44 EUR), AIXTRON SE (+ 1,79 Prozent auf 31,88 EUR) und Siemens Healthineers (+ 1,25 Prozent auf 43,84 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind derweil Carl Zeiss Meditec (-6,22 Prozent auf 32,26 EUR), Nemetschek SE (-5,82 Prozent auf 57,40 EUR), SAP SE (-3,76 Prozent auf 193,92 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-3,36 Prozent auf 22,46 EUR) und SMA Solar (-2,95 Prozent auf 45,44 EUR).

Diese TecDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 7.920.079 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 240,927 Mrd. Euro.

TecDAX-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,78 zu Buche schlagen. Mit 8,24 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net