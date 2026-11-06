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Schwacher Handel: TecDAX verbucht zum Start des Freitagshandels Verluste

Schwacher Handel: TecDAX verbucht zum Start des Freitagshandels Verluste

Der TecDAX gibt am Freitag nach seinem Vortagesanstieg nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AIXTRON SE
30.33 EUR 1.38 EUR 4.77 %
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Deutsche Telekom AG
25.85 EUR -0.47 EUR -1.79 %
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freenet AG
23.50 EUR -0.02 EUR -0.09 %
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HENSOLDT
79.00 EUR -2.00 EUR -2.47 %
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Nemetschek SE
67.45 EUR -0.05 EUR -0.07 %
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OHB SE
204.00 EUR 7.80 EUR 3.98 %
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PVA TePla AG
26.46 EUR 0.76 EUR 2.96 %
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SAP SE
211.00 EUR -5.20 EUR -2.41 %
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Sartorius AG Vz.
285.10 EUR -3.30 EUR -1.14 %
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Siemens Healthineers AG
44.18 EUR -0.43 EUR -0.96 %
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Siltronic AG
51.30 EUR 1.20 EUR 2.40 %
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TeamViewer
5.20 EUR 0.02 EUR 0.39 %
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VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
26.60 EUR 0.30 EUR 1.14 %
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Indizes
TecDAX
4,012.04 EUR -27.52 EUR -0.68 %
News | Analysen

Am Freitag tendiert der TecDAX um 09:11 Uhr via XETRA 1,03 Prozent leichter bei 3.997,83 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder sind damit 589,137 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,406 Prozent tiefer bei 4.023,16 Punkten in den Freitagshandel, nach 4.039,56 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 4.023,16 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3.990,12 Punkten lag.

TecDAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht fiel der TecDAX bereits um 1,99 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 06.10.2026, erreichte der TecDAX einen Wert von 4.099,22 Punkten. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 06.08.2026, den Stand von 4.000,99 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.11.2025, bewegte sich der TecDAX bei 3.498,24 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 10,31 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der TecDAX bislang 4.284,41 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 3.322,31 Zählern.

TecDAX-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell freenet (+ 0,95 Prozent auf 23,46 EUR), OHB SE (+ 0,92 Prozent auf 198,00 EUR), PVA TePla (+ 0,90 Prozent auf 26,84 EUR), AIXTRON SE (+ 0,83 Prozent auf 29,17 EUR) und Nemetschek SE (+ 0,66 Prozent auf 68,45 EUR). Schwächer notieren im TecDAX hingegen HENSOLDT (-3,51 Prozent auf 79,68 EUR), Sartorius vz (-2,33 Prozent auf 280,80 EUR), Siltronic (-2,23 Prozent auf 49,08 EUR), Siemens Healthineers (-2,04 Prozent auf 44,08 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1,76 Prozent auf 25,70 EUR).

Welche TecDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 385.797 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 241,943 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.

TecDAX-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5,32 erwartet. Mit 8,47 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der freenet-Aktie an.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Datum Rating Analyst
05.11.26 Deutsche Telekom Kaufen DZ BANK
05.11.26 Deutsche Telekom Market-Perform Bernstein Research
05.11.26 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
05.11.26 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.11.26 Deutsche Telekom Buy UBS AG

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