Schwacher Handel: TecDAX zum Start des Freitagshandels in der Verlustzone
Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt morgens.
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Am Freitag tendiert der TecDAX um 09:11 Uhr via XETRA 0,51 Prozent tiefer bei 4.039,77 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 576,370 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,146 Prozent auf 4.066,35 Punkte an der Kurstafel, nach 4.060,43 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des TecDAX lag am Freitag bei 4.039,68 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4.070,20 Punkten erreichte.
So bewegt sich der TecDAX auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn gewann der TecDAX bereits um 0,655 Prozent. Der TecDAX erreichte vor einem Monat, am 23.09.2026, einen Stand von 4.011,82 Punkten. Der TecDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 23.07.2026, bei 3.701,45 Punkten. Der TecDAX wies vor einem Jahr, am 23.10.2025, einen Stand von 3.741,05 Punkten auf.
Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 11,46 Prozent. Das Jahreshoch des TecDAX liegt derzeit bei 4.284,41 Punkten. Bei 3.322,31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
TecDAX-Top-Flop-Liste
Die stärksten Aktien im TecDAX sind derzeit Ottobock (+ 4,00 Prozent auf 52,00 EUR), AIXTRON SE (+ 2,00 Prozent auf 29,51 EUR), Drägerwerk (+ 1,63 Prozent auf 100,00 EUR), Infineon (+ 1,39 Prozent auf 50,58 EUR) und Elmos Semiconductor (+ 1,14 Prozent auf 124,00 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen derweil SAP SE (-2,25 Prozent auf 210,50 EUR), Deutsche Telekom (-2,18 Prozent auf 25,61 EUR), TeamViewer (-1,47 Prozent auf 7,36 EUR), Nemetschek SE (-1,33 Prozent auf 74,10 EUR) und EVOTEC SE (-1,13 Prozent auf 2,81 EUR).
Die meistgehandelten TecDAX-Aktien
Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 441.189 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 235,565 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.
Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Mitglieder
Im TecDAX weist die TeamViewer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 8,70 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.net
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Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag