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TecDAX im Fokus

Schwacher Handel: TecDAX zum Start des Freitagshandels in der Verlustzone

Schwacher Handel: TecDAX zum Start des Freitagshandels in der Verlustzone

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt morgens.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AIXTRON SE
29.57 EUR 0.36 EUR 1.23 %
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Deutsche Telekom AG
25.30 EUR -0.80 EUR -3.07 %
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Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
97.90 EUR -1.10 EUR -1.11 %
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Elmos Semiconductor
123.80 EUR 0.20 EUR 0.16 %
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EVOTEC SE
2.77 EUR -0.07 EUR -2.46 %
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freenet AG
22.98 EUR -0.16 EUR -0.69 %
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Infineon AG
50.57 EUR 0.81 EUR 1.64 %
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Nemetschek SE
73.55 EUR -1.95 EUR -2.58 %
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Ottobock
50.60 EUR 0.70 EUR 1.40 %
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SAP SE
212.30 EUR -2.35 EUR -1.09 %
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TeamViewer
7.36 EUR -0.09 EUR -1.21 %
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VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
28.24 EUR 0.96 EUR 3.52 %
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Indizes
TecDAX
4,040.35 EUR -20.08 EUR -0.49 %
News | Analysen

Am Freitag tendiert der TecDAX um 09:11 Uhr via XETRA 0,51 Prozent tiefer bei 4.039,77 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 576,370 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,146 Prozent auf 4.066,35 Punkte an der Kurstafel, nach 4.060,43 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des TecDAX lag am Freitag bei 4.039,68 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4.070,20 Punkten erreichte.

So bewegt sich der TecDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gewann der TecDAX bereits um 0,655 Prozent. Der TecDAX erreichte vor einem Monat, am 23.09.2026, einen Stand von 4.011,82 Punkten. Der TecDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 23.07.2026, bei 3.701,45 Punkten. Der TecDAX wies vor einem Jahr, am 23.10.2025, einen Stand von 3.741,05 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 11,46 Prozent. Das Jahreshoch des TecDAX liegt derzeit bei 4.284,41 Punkten. Bei 3.322,31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

TecDAX-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im TecDAX sind derzeit Ottobock (+ 4,00 Prozent auf 52,00 EUR), AIXTRON SE (+ 2,00 Prozent auf 29,51 EUR), Drägerwerk (+ 1,63 Prozent auf 100,00 EUR), Infineon (+ 1,39 Prozent auf 50,58 EUR) und Elmos Semiconductor (+ 1,14 Prozent auf 124,00 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen derweil SAP SE (-2,25 Prozent auf 210,50 EUR), Deutsche Telekom (-2,18 Prozent auf 25,61 EUR), TeamViewer (-1,47 Prozent auf 7,36 EUR), Nemetschek SE (-1,33 Prozent auf 74,10 EUR) und EVOTEC SE (-1,13 Prozent auf 2,81 EUR).

Die meistgehandelten TecDAX-Aktien

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 441.189 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 235,565 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Mitglieder

Im TecDAX weist die TeamViewer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 8,70 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Datum Rating Analyst
22.10.26 SAP SE Buy Jefferies & Company Inc.
22.10.26 SAP SE Verkaufen DZ BANK
22.10.26 SAP SE Neutral UBS AG
22.10.26 SAP SE Overweight Barclays Capital
22.10.26 SAP SE Buy Deutsche Bank AG

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