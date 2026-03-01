DAX23.034 +1,8%Est505.674 +1,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,3800 +3,7%Nas21.762 -0,8%Bitcoin61.472 +1,2%Euro1,1602 -0,1%Öl98,53 -1,4%Gold4.564 +2,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA BASF BASF11 Vonovia A1ML7J Allianz 840400 Volkswagen (VW) vz. 766403 Microsoft 870747 Deutsche Bank 514000 Infineon 623100 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffen auf 15-Punkte-Plan für Ende des Iran-Krieges: DAX legt zu -- Asiens Börsen höher -- Commerzbank, Rüstungsaktien, Merck & Co., Novo Nordisk, GameStop, Goldpreis, Ölpreis, BASF, VW im Fokus
Top News
Abra-Aktie vor Börsengang: Krypto-Plattform plant SPAC-Deal an der NASDAQ Abra-Aktie vor Börsengang: Krypto-Plattform plant SPAC-Deal an der NASDAQ
Citis Top-Chipaktien mit NVIDIA an der Spitze: Diese vier Halbleiterwerte profitieren vom KI-Boom Citis Top-Chipaktien mit NVIDIA an der Spitze: Diese vier Halbleiterwerte profitieren vom KI-Boom
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Schwacher Jahresbeginn für die Baubranche

25.03.26 09:40 Uhr

WIESBADEN (dpa-AFX) - Das Jahr 2026 hat für die Baubranche in Deutschland mit einem Auftragsminus begonnen. Bereinigt um Preissteigerungen (real) verbuchte das Bauhauptgewerbe im Januar 5,1 Prozent weniger Aufträge als im Dezember 2025, wie das Statistische Bundesamt mitteilte.

Wer­bung

Im Vergleich zum Januar 2025 gab es real 4,3 Prozent weniger neue Bestellungen. Das Bauhauptgewerbe umfasst die Errichtung von Gebäuden (Hochbau) sowie von Straßen, Bahnstrecken und Leitungen (Tiefbau).

Auch die Umsätze der Branche fielen nach Berechnungen der Wiesbadener Statistiker im Januar niedriger aus: Sowohl real (minus 7,5 Prozent) als auch nominal (minus 5,1 Prozent) hatten die Betriebe weniger in der Kasse als im Vorjahresmonat.

Bringen staatliche Milliarden die Trendwende?

"Die Belebung der Nachfrage des vergangenen Jahres hat sich zu Jahresbeginn leider nicht fortgesetzt. Insbesondere der Straßenbau hat einen erneuten Rückschlag erlitten", ordnete der Hauptgeschäftsführer des Hauptverbandes der deutschen Bauindustrie, Tim-Oliver Müller, die Zahlen ein. "Wir hatten erwartet, dass sich - nach Monaten der Talfahrt - das Orderplus von Dezember auch im Januar fortsetzen würde. Schließlich hat die Politik einiges versprochen, aber wie man nun sieht, bleiben die Effekte leider aus."

Wer­bung

Die Baubranche hofft eine Trendwende im laufenden Jahr: Staatliche Milliardenausgaben unter anderem für Straßen und Schienen sollten die Konjunktur ankurbeln./ben/DP/nas