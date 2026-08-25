DAX 26.363 +0,3%ESt50 6.463 -0,1%MSCI World 4.972 -0,1%Top 10 Crypto 10,37 +2,8%Nas 26.130 -0,1%Bitcoin 68.543 +1,1%Euro 1,1647 -0,0%Öl 87,9 +0,1%Gold 4.597 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Schwacher Start ins Geschäftsjahr: Gerresheimer setzt auf zweite Jahreshälfte

Werte in diesem Artikel
Aktien
Gerresheimer AG
25.40 EUR 0.08 EUR 0.32 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Indizes
SDAX
18,805.06 EUR 163.05 EUR 0.87 %
News | Analysen

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Verpackungsspezialist Gerresheimer ist verhalten in das Jahr gestartet und setzt nun auf eine stärkere zweite Jahreshälfte. Vorläufigen Berechnungen zufolge setzte das Unternehmen im ersten Geschäftsquartal (bis Ende Februar) zwar 524 Millionen Euro um, nach 519 Millionen Euro ein Jahr zuvor. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen ging jedoch von zuvor 81 auf 66 Millionen Euro zurück, wie Gerresheimer am Donnerstag in Düsseldorf mitteilte. Im zweiten Halbjahr sollen nun auch die bereits besiegelten Verkäufe von Centor und Primary Packaging Plastics Besserung bringen - diese sind in den Quartalszahlen noch enthalten. Die Aktie legte am Vormittag zuletzt knapp 5 Prozent zu.

Werbung

Gerresheimer legt die Quartalsbilanz mit Verspätung vor. Das Unternehmen hatte die Veröffentlichung verschoben, nachdem Untersuchungen der Bafin Fehler in der Bilanzierung zutage gefördert hatten. Die Düsseldorfer mussten daraufhin Jahresabschlüsse korrigieren und verschärften ihre Bilanzierungs- und Kontrollprozesse. Auch kam es zu einem Wechsel an der Unternehmensspitze und zu Verkäufen von Unternehmensteilen. Erst zu Wochenbeginn wurde zudem bekannt, dass auch der Ende 2025 eingesetzte Interimschef Uwe Röhrhoff vorzeitig seinen Posten niederlegt.

Im April flog die Aktie aus dem SDax, weil der Konzern seinen Geschäftsbericht für das Jahr 2024/25 nicht rechtzeitig vorlegen konnte. Dieser ist inzwischen veröffentlicht, wobei Gerresheimer angesichts hoher Wertberichtigungen einen Konzernverlust von fast 319 Millionen Euro auswies. Angesichts einer deutlichen Kurserholung werden Gerresheimer sogar wieder Chancen auf eine baldige Rückkehr in den SDax eingeräumt./tav/err/stk

Aktuelle Gerresheimer Aktie News

Werbung

Gerresheimer Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Gerresheimer nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
25.08.26 Gerresheimer Hold Jefferies & Company Inc.
05.08.26 Gerresheimer Neutral UBS AG
04.08.26 Gerresheimer Hold Deutsche Bank AG
30.07.26 Gerresheimer Sell UBS AG
29.07.26 Gerresheimer Halten DZ BANK

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.