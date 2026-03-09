Schwacher Werbemarkt

Der schwache Werbemarkt hat der RTL Group im vergangenen Jahr einen Umsatz- und operativen Gewinnrückgang beschert.

Unter dem Strich verdiente die Bertelsmann-Tochter hingegen wegen des Verkaufs des Niederlande-Geschäfts deutlich mehr, was sich für die Aktionäre in Form einer deutlich höheren Dividende auszahlt. Für das laufende Jahr rechnet RTL wieder mit einem höheren operativen Gewinn, auch dank des Streaming-Geschäfts.

Der Umsatz sank 2025 um knapp 4 Prozent auf gut 6 Milliarden Euro, was sowohl den schwachen Werbeeinnahmen im linearen TV-Geschäft als auch einem Umsatzrückgang bei der Produktionstochter Fremantle geschuldet war. Ein starkes Wachstum im Streaming-Geschäft konnte dies nicht ausgleichen.

Die TV-Werbeeinnahmen sackten um 7 Prozent ab. Im vierten Quartal allein sanken sie um 6,2 Prozent. Der Streaming-Umsatz kletterte im Gesamtjahr um 26 Prozent auf 509 Millionen Euro.

Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITA) ging auf 661 Millionen Euro von 721 Millionen im Vorjahr zurück. Analysten hatten im Konsens von Vara Research mit 652 Millionen Euro gerechnet.

Nach Steuern und Anteilen Dritter verdiente RTL 979 Millionen Euro nach 460 Millionen im Vorjahr, was dem Verkauf von RTL Nederland zu verdanken war. Daran sollen die Aktionäre beteiligt werden: Die Dividende soll auf 5,50 Euro von 2,50 Euro steigen.

Für das laufende Jahr rechnet RTL mit einem Umsatz von 6,1 bis 6,2 Milliarden Euro. Das bereinigte EBITA wird bei rund 725 Millionen Euro gesehen, wobei Abweichungen von 3 Prozent nach oben oder unten möglich sind.

Der für dieses Jahr erwartete Abschluss der Übernahme von Sky Deutschland ist im Ausblick 2026 noch nicht berücksichtigt.

Das Streaming-Geschäft soll im laufenden Jahr profitabel werden. 2025 standen noch Anlaufverluste von 47 Millionen Euro zu Buche. Im vierten Quartal stand der Bereich schon knapp vor der Gewinnschwelle.

Die RTL-Aktie steht auf XETRA zeitweise bei 36 Euro und damit 3,15 Prozent über ihrem Vortagesschluss.

