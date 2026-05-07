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Schwacher Wochenabschluss

Nach Kritik: Rheinmetall-Aktie auf Tief seit über einem Jahr - auch HENSOLDT, RENK und TKMS in Rot

08.05.26 14:13 Uhr
Rheinmetall Aktie fällt auf Jahrestief: Analystenkritik belastet Kurs deutlich und zieht HENSOLDT, RENK und TKMS mit | finanzen.net

Die Anleger von Rheinmetall müssen sich nach Analystenkritik auf einen schwachen Wochenabschluss einstellen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HENSOLDT
77,04 EUR -0,58 EUR -0,75%
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RENK
48,92 EUR -2,90 EUR -5,60%
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TKMS thyssenkrupp Marine Systems
78,40 EUR -3,30 EUR -4,04%
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Die Aktien von Rheinmetall sind am Freitag nach Analystenkritik auf das tiefste Niveau seit April 2025 abgesackt. Mit 1.242,80 Euro rutschen die Anteile des Rüstungskonzerns via XETRA unter die runde Marke von 1.300 Euro und weiteten ihre Vortagesverluste um weitere 7,36 Prozent aus. Im vergangenen Oktober hatten sie noch einen Höchststand von 2.008 Euro erreicht, haben seither aber trotz unverändert positiver Aussichten für die Branche um mehr als ein Drittel an Wert verloren.

Besonders schwer wiegt, dass der bisherige Optimist David Perry von JPMorgan zunächst die Segel gestrichen und seine "Outperform"-Empfehlung aufgegeben hat. Bisher hatte er noch in jedem Rückschlag eine Einstiegschance gesehen. Aber auch Adrien Rabier von Bernstein Research stellte die Anleger auf eine "Verlängerung des Bärenszenarios" ein. Eine Trendwende müsse von einem Umsatzschub kommen, aber der verzögere sich.

Während Rabier aber noch grundsätzlich optimistisch bleibt mit einem Kursziel von 2.050 Euro, stutzte Perry sein Ziel auf 1.500 Euro. Beide Experten liegen damit zwar klar über Marktniveau, aber entscheidend ist der Tenor ihrer Analysen.

Perry sieht für Rheinmetall Schwierigkeiten, die eigenen Wachstumsambitionen zu erfüllen - in vier der letzten sechs Monate habe man die Markterwartungen verfehlt. Perry hält also eher sinkende Ergebnisschätzungen für wahrscheinlich als steigende und kappte seine eigenen bis 2030 um bis zu 5 Prozent. Zudem begännen einige Investoren sogar am Produktportfolio von Rheinmetall zu zweifeln. Er teilt diese Sorgen zwar nicht, sie könnten eine Neubewertung der Aktien zunächst aber verhindern.

Auch andere Rüstungsaktien geraten am Freitag unter Druck: RENK-Titel verlieren 5,50 Prozent auf 48,57 Euro, für HENSOLDT geht es daneben 0,69 Prozent auf 77,26 Euro abwärts. Und auch bei TKMS dominieren die Bären und schicken den Titel zeitweise 3,66 Prozent auf 79,00 Euro ins Minus.

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com

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