Euro STOXX 50-Performance

Der Euro STOXX 50 zeigt sich am fünften Tag der Woche mit negativen Notierungen.

Am Freitag geht es im Euro STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX um 2,04 Prozent auf 5.989,00 Punkte nach unten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 5,303 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,803 Prozent leichter bei 6.064,76 Punkten, nach 6.113,86 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 5.955,75 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6.064,76 Punkten lag.

Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Auf Wochensicht sank der Euro STOXX 50 bereits um 6,26 Prozent. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 20.10.2026, den Stand von 6.121,66 Punkten. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 20.08.2026, den Stand von 6.422,06 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.11.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 5.569,92 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 2,37 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der Euro STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 6.577,20 Punkten. Bei 5.376,81 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind aktuell Deutsche Telekom (+ 1,08 Prozent auf 26,32 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,56 Prozent auf 578,00 EUR), Bayer (-0,15 Prozent auf 54,60 EUR), BMW (-0,66 Prozent auf 53,98 EUR) und Eni (-0,67 Prozent auf 24,41 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind derweil Infineon (-6,47 Prozent auf 46,15 EUR), Siemens Energy (-5,56 Prozent auf 119,66 EUR), Siemens (-3,71 Prozent auf 257,00 EUR), Airbus SE (-2,90 Prozent auf 192,48 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-2,71 Prozent auf 57,38 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Unternehmen

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 4.947.101 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 485,935 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte im Blick

Die TotalEnergies-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,88 Prozent bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.

Redaktion Finanzen.net