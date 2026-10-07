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Kursentwicklung im Fokus

Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 notiert am Mittwochnachmittag im Minus

Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 notiert am Mittwochnachmittag im Minus

Der Euro STOXX 50 zeigt sich am Mittwochnachmittag in Rot.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
146.30 EUR 1.35 EUR 0.93 %
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Airbus SE
187.30 EUR -0.36 EUR -0.19 %
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ASML NV
1,610.00 EUR -10.00 EUR -0.62 %
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BASF
50.94 EUR -0.01 EUR -0.02 %
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Deutsche Bank AG
29.96 EUR -1.26 EUR -4.04 %
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Deutsche Telekom AG
26.97 EUR 0.49 EUR 1.85 %
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Infineon AG
61.26 EUR -2.78 EUR -4.34 %
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Intesa Sanpaolo S.p.A.
6.26 EUR -0.24 EUR -3.71 %
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
39.96 EUR -0.60 EUR -1.47 %
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Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
516.00 EUR 3.40 EUR 0.66 %
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Nordea Bank Abp Registered Shs
16.82 EUR -0.28 EUR -1.61 %
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Siemens Energy AG
143.84 EUR -3.60 EUR -2.44 %
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TotalEnergies
75.20 EUR -0.39 EUR -0.52 %
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UniCredit S.p.A.
77.95 EUR -2.75 EUR -3.41 %
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Indizes
EURO STOXX 50
6,180.29 EUR -91.94 EUR -1.47 %
News | Analysen

Am Mittwoch gibt der Euro STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX um 1,75 Prozent auf 6.162,36 Punkte nach. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 5,348 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,262 Prozent schwächer bei 6.255,80 Punkten in den Mittwochshandel, nach 6.272,23 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 6.154,91 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6.255,80 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des Euro STOXX 50

Seit Beginn der Woche fiel der Euro STOXX 50 bereits um 1,47 Prozent zurück. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 07.09.2026, den Stand von 6.403,99 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.07.2026, wurde der Euro STOXX 50 auf 6.319,86 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 07.10.2025, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 5.613,62 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 5,33 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 liegt derzeit bei 6.577,20 Punkten. 5.376,81 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind derzeit Deutsche Telekom (+ 1,70 Prozent auf 26,86 EUR), adidas (+ 0,96 Prozent auf 146,55 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,66 Prozent auf 515,40 EUR), BASF (+ 0,37 Prozent auf 51,27 EUR) und Airbus SE (-0,23 Prozent auf 187,46 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind derweil Infineon (-5,81 Prozent auf 60,92 EUR), Deutsche Bank (-5,32 Prozent auf 29,74 EUR), Intesa Sanpaolo (-4,38 Prozent auf 6,22 EUR), UniCredit (-3,95 Prozent auf 77,51 EUR) und Siemens Energy (-3,61 Prozent auf 142,12 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. 3.144.503 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 638,329 Mrd. Euro die dominierende Aktie im Euro STOXX 50.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 7,14 zu Buche schlagen. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,64 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Funtap / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
30.09.26 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
28.09.26 Infineon Neutral UBS AG
21.09.26 Infineon Neutral UBS AG
14.09.26 Infineon Neutral UBS AG
09.09.26 Infineon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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