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STOXX-Handel im Blick

Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 notiert zum Handelsstart im Minus

Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 notiert zum Handelsstart im Minus

Der Euro STOXX 50 fällt nach den Gewinnen vom Vortag am Freitagmorgen in die Verlustzone.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
206.55 EUR -0.65 EUR -0.31 %
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Allianz
477.50 EUR 6.30 EUR 1.34 %
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ASML NV
1,368.40 EUR -6.60 EUR -0.48 %
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BASF
54.74 EUR 0.49 EUR 0.90 %
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Deutsche Telekom AG
26.72 EUR 0.21 EUR 0.79 %
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DHL Group (ex Deutsche Post)
60.42 EUR 0.16 EUR 0.27 %
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Infineon AG
51.60 EUR 0.09 EUR 0.17 %
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Intesa Sanpaolo S.p.A.
6.26 EUR 0.00 EUR -0.03 %
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
40.74 EUR 0.15 EUR 0.37 %
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Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
595.00 EUR 10.00 EUR 1.71 %
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Nordea Bank Abp Registered Shs
17.00 EUR 0.14 EUR 0.83 %
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Rheinmetall AG
761.90 EUR -8.90 EUR -1.15 %
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SAP SE
212.80 EUR 2.00 EUR 0.95 %
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Siemens AG
277.00 EUR -3.20 EUR -1.14 %
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TotalEnergies
81.55 EUR 0.55 EUR 0.68 %
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Indizes
EURO STOXX 50
6,406.00 EUR 7.02 EUR 0.11 %
News | Analysen

Um 09:11 Uhr bewegt sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,23 Prozent schwächer bei 6.384,22 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 5,511 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,124 Prozent tiefer bei 6.391,06 Punkten in den Freitagshandel, nach 6.398,98 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 6.391,06 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6.372,27 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 3,50 Prozent. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Monat, am 13.10.2026, einen Wert von 6.167,01 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 13.08.2026, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 6.545,47 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 13.11.2025, einen Stand von 5.742,79 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 9,12 Prozent. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 6.577,20 Punkten. Bei 5.376,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit BASF (+ 0,70 Prozent auf 54,83 EUR), Allianz (+ 0,57 Prozent auf 475,10 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,43 Prozent auf 60,80 EUR), SAP SE (+ 0,35 Prozent auf 213,30 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,34 Prozent auf 587,80 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind derweil Rheinmetall (-1,76 Prozent auf 759,00 EUR), Siemens (-1,56 Prozent auf 277,30 EUR), Infineon (-1,25 Prozent auf 51,46 EUR), Airbus SE (-1,10 Prozent auf 206,00 EUR) und Intesa Sanpaolo (-0,88 Prozent auf 6,21 EUR).

Die teuersten Unternehmen im Euro STOXX 50

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 328.129 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 541,050 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Werte

Die TotalEnergies-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,39 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Funtap / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
08:51 Rheinmetall Market-Perform Bernstein Research
10.11.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
10.11.26 Rheinmetall Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.11.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
06.11.26 Rheinmetall Buy UBS AG

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