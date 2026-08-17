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Kursentwicklung

Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Handelsende Abschläge

Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Handelsende Abschläge

Der Euro STOXX 50 beendete den Handelstag im Minus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
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Indizes
EURO STOXX 50
6,472.52 EUR -57.93 EUR -0.89 %
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Am Dienstag verbuchte der Euro STOXX 50 via STOXX letztendlich Verluste in Höhe von 0,89 Prozent auf 6.472,52 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 5,574 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,189 Prozent auf 6.518,08 Punkte an der Kurstafel, nach 6.530,45 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6.465,29 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6.518,08 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des Euro STOXX 50

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, einen Stand von 6.230,87 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.05.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5.849,00 Punkten. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 18.08.2025, den Stand von 5.434,64 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 10,63 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 6.577,20 Punkten. Bei 5.376,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Euro STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Bayer (+ 1,75 Prozent auf 48,74 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,66 Prozent auf 28,86 EUR), SAP SE (+ 1,63 Prozent auf 182,50 EUR), adidas (+ 1,38 Prozent auf 154,70 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,32 Prozent auf 523,60 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 derweil Infineon (-7,63 Prozent auf 57,24 EUR), Siemens Energy (-5,23 Prozent auf 154,28 EUR), Siemens (-2,30 Prozent auf 275,80 EUR), Airbus SE (-2,10 Prozent auf 209,80 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,00 Prozent auf 45,07 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 4.729.455 Aktien gehandelt. Mit 608,806 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Aktien

2026 weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,48 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Funtap / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
07.08.26 Infineon Buy Goldman Sachs Group Inc.
06.08.26 Infineon Neutral UBS AG
06.08.26 Infineon Outperform Bernstein Research
06.08.26 Infineon Buy Deutsche Bank AG
06.08.26 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.

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